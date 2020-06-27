27.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новая вспышка COVID-19 настигнет через две недели к 10 июля 2020 года Россию, прогноз от вирусолога

12:27 27.06.2020 Фото: www.pexels.com
1 1

Россию ожидает всплеск коронавируса вслед за подъемом заболеваемости в Европе, уверен вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19.

Новая вспышка COVID 19 настигнет через две недели к 10 июля 2020 года Россию, прогноз от вирусолога
По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге

Россию ожидает всплеск коронавируса вслед за подъемом заболеваемости в Европе, уверен вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19. В разговоре с URA.RU он отметил, что в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города.

Всемирная организация здравоохранения заявила о новом всплеске коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.
По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также рост числа новых случаев заражения коронавирусом, как отмечает собеседник агентства, произойдет во Владивостоке. Дело в том, что китайцы возвращаются из Европы на родину через этот город, поэтому там даже сейчас наблюдается относительный подъем заболеваемости.

Чтобы предотвратить завоз коронавируса в Россию, по мнению Щелканова, стоит закрыть границы. Однако осуществить это невозможно, так как в Европе проживает много российских граждан, подчеркнул он. Вирусолог также отметил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от того вируса, который был в Китае во время первой волны эпидемии. «Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил он.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с прогнозом?

Аноним, 27 июня 2020 13:06
НВР:
Вирус подождал когда закончиться парад в России и выборы? Какой умный вирус!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снегоболотоход «Сокол» слетел с дороги и опрокинулся в кювет в Чемале. Управляли им жители Новосибирска
12:32 27-06-2020
Снегоболотоход «Сокол» слетел с дороги и опрокинулся в кювет в Чемале. Управляли им жители Новосибирска
Новая вспышка COVID-19 настигнет через две недели к 10 июля 2020 года Россию, прогноз от вирусолога 1
12:27 27-06-2020
Новая вспышка COVID-19 настигнет через две недели к 10 июля 2020 года Россию, прогноз от вирусолога
Есть ли ошибка в предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" , ответила лингивст
12:21 27-06-2020
Есть ли ошибка в предложении
БердскВыплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем 2
12:14 27-06-2020
Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем
БердскЖертвы: Трое пожилых мужчин и одна женщина умерли от ковида за сутки на 27 июня в Новосибирской области 1
11:13 27-06-2020
Жертвы: Трое пожилых мужчин и одна женщина умерли от ковида за сутки на 27 июня в Новосибирской области
Бердск+105 новых зараженных COVID-19 Новосибирской области за сутки на 27 июня. Всего болеют 5671
11:09 27-06-2020
+105 новых зараженных COVID-19 Новосибирской области за сутки на 27 июня. Всего болеют 5671
БердскВ закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев 23
11:09 27-06-2020
В закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев
БердскШок: выгнала маму с 6-месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске 2
11:04 27-06-2020
Шок: выгнала маму с 6-месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске
БердскСрочно требуются полицейские в Бердске: даже предоставят жилье!
10:58 27-06-2020
Срочно требуются полицейские в Бердске: даже предоставят жилье!
Бердск3838 человека за 25 и 26 июня проголосовали по поправкам в Конституцию в Бердске
10:54 27-06-2020
3838 человека за 25 и 26 июня проголосовали по поправкам в Конституцию в Бердске