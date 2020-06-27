Снегоболотоход «Сокол» слетел с дороги и опрокинулся в кювет в Чемале. Управляли им жители Новосибирска

Управлял транспортным средством 27-летний житель Новосибирска. Он был трезвый, но не имел категории, дающей право на управление снегоболотоходом. Травмы получила пассажирка.

Жители Новосибирска перевернулись на снегоболотоходе в Чемальском районе

26 июня около 14:30 часов в Чемальском районе, на 8-м километре подъезда к селу Верх-Анос, слетел с дороги и опрокинулся в кювет снегоболотоход «Сокол». Как выяснилось, управлял транспортным средством 27-летний житель Новосибирска. Он был трезвый, но не имел категории, дающей право на управление снегоболотоходом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В Чемальскую районную больницу была доставлена пассажир транспортного средства— 27-летняя жительница Новосибирска. У пострадавшей были диагностированы только ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится административное расследование. В отношении мужчины составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).