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Снегоболотоход «Сокол» слетел с дороги и опрокинулся в кювет в Чемале. Управляли им жители Новосибирска

12:32 27.06.2020 Фото: МВД по Республике Алтай
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Управлял транспортным средством 27-летний житель Новосибирска. Он был трезвый, но не имел категории, дающей право на управление снегоболотоходом. Травмы получила пассажирка.

Снегоболотоход «Сокол» слетел с дороги и опрокинулся в кювет в Чемале. Управляли им жители Новосибирска
Жители Новосибирска перевернулись на снегоболотоходе в Чемальском районе

26 июня около 14:30 часов в Чемальском районе, на 8-м километре подъезда к селу Верх-Анос, слетел с дороги и опрокинулся в кювет снегоболотоход «Сокол». Как выяснилось, управлял транспортным средством 27-летний житель Новосибирска. Он был трезвый, но не имел категории, дающей право на управление снегоболотоходом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В Чемальскую районную больницу была доставлена пассажир транспортного средства— 27-летняя жительница Новосибирска. У пострадавшей были диагностированы только ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП проводится административное расследование. В отношении мужчины составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

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