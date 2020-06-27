52 тысячи человек «поцеловал» COVID-19 за неделю в России

Статистически это наиболее благополучные территории. В 35 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Среди них, как и раньше, Новосибирская область, Алтайский край, Хакасия, Красноярский край

За неделю в России заболели почти 52 тысячи человек. Динамика по регионам и округам, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 20 по 26 июня. В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период. 26 июня 1-е место в общероссийском рейтинге регионов занимает Сахалинская область с самым высоким в стране индексом прироста заболевших коронавирусом — 57%. На втором месте —Республика Алтай (55%) третье место досталось Курганской области (44%). Республика Алтай лидирует в рейтинге по СФО. На втором месте по округу — Тыва (33%), третье —у Кузбасса (29%). Наиболее положительную статистику в России вновь демонстрирует город Москва— здесь в период с 20 по 26 июня официально зафиксирован прирост всего 3% заболевших COVID-19. Москва замыкает общероссийский рейтинг субъектов РФ. Кроме нее среди наиболее благополучных регионов —Чукотский АО (5%), а также, с индексом в 6%,Еврейская автономная область и Северная Осетия. В 33 регионах России процент прироста заболевших по состоянию на 26 июня не превышает 10%. Статистически это наиболее благополучные территории. В 35 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Среди них, как и раньше, Новосибирская область, Алтайский край, Хакасия, Красноярский край. 16 регионов России демонстрируют индекс от 21 до 50%. В их числе (так же, как и неделю назад) Омская, Иркутская и Томская области, Кузбасс и Тыва. По сравнению с прошлым периодом, картина среди федеральных округов улучшилась. Теперь ни один из них уже не достигает 25%-ного индекса прироста пациентов с коронавирусом. Наиболее высокий показатель — на Урале (23%) и в СФО (21%). У всех остальных ФО — более низкие, т.е. позитивные значения (не достигающие 20%). Как и раньше, замыкает рейтинг Центральный федеральный округ—5%. Общероссийский показатель еще более понизился. Если 19 июня он равнялся 11%, то сейчас — 9%.