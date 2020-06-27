Кажется, в Бердске пытаются призвать каких-то Высших Демонов с помощью громкоговорителей :)

Кто кого и зачем зовут?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал AlexAm:

Кажется, в Бердске пытаются призвать каких-то Высших Демонов с помощью громкоговорителей

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