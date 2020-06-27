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Кажется, в Бердске пытаются призвать каких-то Высших Демонов с помощью громкоговорителей :)

15:05 27.06.2020
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Кто кого и зачем зовут?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал AlexAm:
Кажется, в Бердске пытаются призвать каких-то Высших Демонов с помощью громкоговорителей Кажется, в Бердске пытаются призвать каких то Высших Демонов с помощью громкоговорителей :)

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Кто кого и зачем зовут?

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