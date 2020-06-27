За минувшие сутки на 27 июня в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 2058 (30%) заболевание протекает без симптомов.
Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше 7000 тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших.
Меньше 7 тысяч вторые сутки: 6852 заболевших COVID-19 за 24 часа на 27 июня в России
15:09 27.06.2020
188 человек умерли, 9,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц на сегодняшнее число.
За минувшие сутки на 27 июня в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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БердскПокончил с собой глава крупной строительной компании "Пионер" Андрей Грудин в Москве 1
15:40 27-06-2020
Бердск627 646 заразились COVID-19 на 27 июня 2020 в России. За сутки - 6 852. Список регионов
15:29 27-06-2020
БердскДеньги на вторую выплату по 10 000 рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет Мишустин отправил в регионы. Ждите
15:21 27-06-2020
Меньше 7 тысяч вторые сутки: 6852 заболевших COVID-19 за 24 часа на 27 июня в России
15:09 27-06-2020
Кажется, в Бердске пытаются призвать каких-то Высших Демонов с помощью громкоговорителей :)
15:05 27-06-2020
Бердск52 тысячи человек "поцеловал" COVID-19 за неделю в России
15:02 27-06-2020
На содержание животных и строительство новых вольеров выделит деньги Андрей Травников зоопарку Новосибирска 1
13:44 27-06-2020