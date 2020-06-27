Меньше 7 тысяч вторые сутки: 6852 заболевших COVID-19 за 24 часа на 27 июня в России

188 человек умерли, 9,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц на сегодняшнее число.

Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше 7000 тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших

За минувшие сутки на 27 июня в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом у 2058 (30%) заболевание протекает без симптомов.

Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше 7000 тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 627 646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.