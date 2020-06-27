627 646 заразились COVID-19 на 27 июня 2020 в России. За сутки — 6 852. Список регионов

За весь период выписано по выздоровлению 393 352 человека

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах

Распределение по субъектам

1. Москва — 750 2. Московская область — 366 3. Ханты-Мансийский АО — 280 4. Иркутская область — 237 5. Санкт-Петербург — 224 6. Свердловская область — 216 7. Нижегородская область — 214 8. Воронежская область — 190 9. Челябинская область — 158 10. Ямало-Ненецкий АО — 147 11. Красноярский край — 145 12. Республика Тыва — 128 13. Архангельская область — 118 14. Ростовская область — 116 15. Саратовская область — 112 16. Ульяновская область — 109 17. Новосибирская область — 105 18. Ставропольский край — 104 19. Волгоградская область — 102 20. Мурманская область — 90 21. Карачаево-Черкесская Республика — 84 22. Приморский край — 83 23. Хабаровский край — 79 24. Тульская область — 78 25. Алтайский край — 77 26. Республика Дагестан — 75 27. Пензенская область — 75 28. Омская область — 75 29. Ивановская область — 74 30. Белгородская область — 70 31. Брянская область — 70 32. Курская область — 65 33. Республика Коми — 65 34. Оренбургская область — 63 35. Забайкальский край — 62 36. Республика Саха (Якутия) — 62 37. Кабардино-Балкарская Республика — 60 38. Самарская область — 59 39. Тюменская область — 59 40. Краснодарский край — 58 41. Томская область — 58 42. Республика Бурятия — 56 43. Чувашская Республика — 55 44. Пермский край — 55 45. Владимирская область — 54 46. Тверская область — 52 47. Ленинградская область — 51 48. Республика Башкортостан — 49 49. Калужская область — 46 50. Псковская область — 45 51. Тамбовская область — 44 52. Ярославская область — 44 53. Республика Карелия — 44 54. Новгородская область — 44 55. Республика Мордовия — 44 56. Кемеровская область — 44 57. Камчатский край — 44 58. Рязанская область — 42 59. Республика Татарстан — 41 60. Кировская область — 41 61. Липецкая область — 40 62. Смоленская область — 40 63. Республика Алтай — 39 64. Орловская область — 38 65. Амурская область — 38 66. Республика Хакасия — 36 67. Астраханская область — 35 68. Республика Адыгея — 34 69. Республика Ингушетия — 32 70. Республика Калмыкия — 32 71. Республика Марий Эл — 31 72. Республика Северная Осетия — 25 73. Костромская область — 24 74. Удмуртская Республика — 23 75. Курганская область — 21 76. Вологодская область — 20 77. Калининградская область — 19 78. Сахалинская область — 19 79. Магаданская область — 15 80. Чеченская Республика — 13 81. Ненецкий АО — 6 82. Республика Крым — 6 83. Еврейская АО — 4 84. Севастополь — 3 85. Чукотский АО — 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 393 352 человека.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.