627 646 заразились COVID-19 на 27 июня 2020 в России. За сутки — 6 852. Список регионов

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России
За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах
Распределение по субъектам
1. Москва — 750
2. Московская область — 366
3. Ханты-Мансийский АО — 280
4. Иркутская область — 237
5. Санкт-Петербург — 224
6. Свердловская область — 216
7. Нижегородская область — 214
8. Воронежская область — 190
9. Челябинская область — 158
10. Ямало-Ненецкий АО — 147
11. Красноярский край — 145
12. Республика Тыва — 128
13. Архангельская область — 118
14. Ростовская область — 116
15. Саратовская область — 112
16. Ульяновская область — 109
17. Новосибирская область — 105
18. Ставропольский край — 104
19. Волгоградская область — 102
20. Мурманская область — 90
21. Карачаево-Черкесская Республика — 84
22. Приморский край — 83
23. Хабаровский край — 79
24. Тульская область — 78
25. Алтайский край — 77
26. Республика Дагестан — 75
27. Пензенская область — 75
28. Омская область — 75
29. Ивановская область — 74
30. Белгородская область — 70
31. Брянская область — 70
32. Курская область — 65
33. Республика Коми — 65
34. Оренбургская область — 63
35. Забайкальский край — 62
36. Республика Саха (Якутия) — 62
37. Кабардино-Балкарская Республика — 60
38. Самарская область — 59
39. Тюменская область — 59
40. Краснодарский край — 58
41. Томская область — 58
42. Республика Бурятия — 56
43. Чувашская Республика — 55
44. Пермский край — 55
45. Владимирская область — 54
46. Тверская область — 52
47. Ленинградская область — 51
48. Республика Башкортостан — 49
49. Калужская область — 46
50. Псковская область — 45
51. Тамбовская область — 44
52. Ярославская область — 44
53. Республика Карелия — 44
54. Новгородская область — 44
55. Республика Мордовия — 44
56. Кемеровская область — 44
57. Камчатский край — 44
58. Рязанская область — 42
59. Республика Татарстан — 41
60. Кировская область — 41
61. Липецкая область — 40
62. Смоленская область — 40
63. Республика Алтай — 39
64. Орловская область — 38
65. Амурская область — 38
66. Республика Хакасия — 36
67. Астраханская область — 35
68. Республика Адыгея — 34
69. Республика Ингушетия — 32
70. Республика Калмыкия — 32
71. Республика Марий Эл — 31
72. Республика Северная Осетия — 25
73. Костромская область — 24
74. Удмуртская Республика — 23
75. Курганская область — 21
76. Вологодская область — 20
77. Калининградская область — 19
78. Сахалинская область — 19
79. Магаданская область — 15
80. Чеченская Республика — 13
81. Ненецкий АО — 6
82. Республика Крым — 6
83. Еврейская АО — 4
84. Севастополь — 3
85. Чукотский АО — 2
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 393 352 человека.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.