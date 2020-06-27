Что ощущаешь после введения вакцины от коронавируса, рассказали добровольцы

Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше 8 сантиметров, говорит иммунолог.

Подготовка добровольцев к вакцинации РИА Новости. Клинические испытания на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля, пишет

Добровольцы находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Какая реакция на вакцину могла бы их насторожить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«Какие симптомы могут считаться тревожными и опасными? Есть реакция местная, а такие же системные реакции, которые выводят по уровню температуры. Температура до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов – нормальная средняя реакция, выше 38,6 градусов уже сильная реакция. На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше 8 сантиметров. До 5-6 сантиметров – это нормальная, умеренная реакция, которая допускается. Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», – отметил Михаил Костинов.

Все добровольцы после вакцинации оценивают своё состояние как отличное, рассказывает Красная звезда.

С того момента, как первой группе военнослужащих ввели экспериментальную вакцину, прошла неделя. Перед процедурой медицинские работники предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня добровольцы чувствуют себя хорошо. Как прошла неделя, были ли изменения в самочувствии, рассказали сами участники клинических испытаний.

Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хорошее. После введения вакцины от коронавируса, клинические испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, каких-либо осложнений или побочных реакций нет.



– Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит, – сообщает доброволец Сергей. – Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений. Все делаем гимнастику и отжимания с утра – и никакого дискомфорта.– После вакцинации изменений в самочувствии никаких, всё как обычно. Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но всё обошлось. Доволен, что мой организм без труда всё преодолел, – говорит доброволец Николай.

Военнослужащий по контракту доброволец Сергей:

«Как мне поставила вакцину, я даже не почувствовал – как обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6».

– В первые часы после вакцинации все внимательно прислушивались к своему организму и ощущениям. Проверяли дыхание, сердцебиение, – сообщает доброволец Юрий. – Тогда и сейчас температура варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне.

На протяжении всего времени нахождения в госпитале за военнослужащими ведут постоянное наблюдение военные медики. Нес­колько раз в день проводится медицинский осмотр, берутся анализы.

– По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет, – сообщает врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. – Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Специалисты продолжают весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа и предусмотренных протоколом.

Родственники и близкие, безусловно, переживают, регулярно созваниваются с молодыми людьми и поддерживают их. Добровольцы с нетерпением ждут с ними встречи:

Военнослужащий по контракту доброволец Сергей:

«Испытать вакцину, в создании которой участвовало Министерство обороны, считаю своим воинским долгом».

– Первым делом, когда вернусь домой, планирую отправиться с детьми на Волгу купаться, – рассказывает о планах летнего отдыха доброволец Сергей.

Военнослужащие чувствуют себя первопроходцами, ведь именно им предстояло преодолеть неизвестность ощущений после принятия совершенно нового препарата. Однако по возвращении «почестей» не ждут, считая испытание вакцины выполнением своего

долга.

– Хотелось бы, чтобы жена и родственники гордились мной, и этого будет достаточно, – говорит Юрий.

По прибытии в госпиталь, по словам Юрия, молодые люди старались быстрее приблизить момент вакцинации. Теперь же их основная задача – контролировать своё здоровье, делать отметки, провести время с пользой и между тем ожидать возвращения к семье.

По условиям эксперимента даже после четырёхнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. Однако в остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Военнослужащий по контракту доброволец Юрий:

«Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи».

Теперь вакцинацию с последующей месячной изоляцией предстоит пройти второй группе добровольцев, состоящей из 20 человек. Как уверяют первопроходцы, опасаться им нечего.

Напомним, что испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко выдано Министерством здравоохранения Российской Федерации 16 июня.