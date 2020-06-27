Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

Участок вдоль кладбища уже почти готов. Закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.
Участок вдоль кладбища уже почти готов. На 27 июня он закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе Бердска Шестернине выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году. Кстати, есть изменения и на стройке полигона ТКО — чуть позже покажем на нашем сайте.
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
Где могилка моя.