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Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

16:27 27.06.2020, Ну вот и дождались ремонта. Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Участок вдоль кладбища уже почти готов. Закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
В субботу, 27 июня, два рабочих отсыпают обочину новой кладбищенской дороги
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видеоОбъединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В «деле» Новосибирск и Искитимский районЕщё 28 новостей

Участок вдоль кладбища уже почти готов. На 27 июня он закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе Бердска Шестернине выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году. Кстати, есть изменения и на стройке полигона ТКО — чуть позже покажем на нашем сайте.

Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
Дорогу отремонтировали вдоль кладбища Бердска
Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
В паре сотен метров от кладбища его буераки
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 27 июня 2020 16:50
Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
Где могилка моя.
Бывалый, 27 июня 2020 17:10
Засуетились, для мусоравозов дорога понадобилась.

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