Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

16:27 27.06.2020, Ну вот и дождались ремонта. Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 1

Участок вдоль кладбища уже почти готов. Закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

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