Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»

Строительство мусорного полигона, который в 2022 году начнет действовать на границе Бердска и Искитимского района, набирает обороты. За минувшую неделю разбросан из куч щебень на протяжении метров 300 дороги вдоль кладбища Бердска.
На 27 июня уже перпендикулярно строящейся дороге вбиты около десятка световых опор, предположительно, световых, возможно, столбов для силовых кабелей.
В сторожке на этот раз бы сторож, по словам которого, он тут живет круглосуточно.
— А сколько человек-то всего сейчас строят полигон?
— Около 5-6, — ответил он.
Из техники появился экскаватор. В прошлый раз, неделю назад, он не стоял на свалочной парковке.
— А что столбы за неделю, смотрю, вбиты?
— Да, столбы ставим.
— А что еще будете строить?
— Длинная?
— Метров семьсот.
— Ну ладно, удачной вам работы!
Из новшеств в округе будущей свалки – новенькая асфальтовая дорога вдоль кладбища, о которой мы рассказывали сегодня на сайте.
В общем, собака лает, караван идет.
Напомним, что будущий полигон ТКО входит в схему полигонов Новосибирской области, о чем редакции «Курьер.Среда.Бердск» подтвердил ранее в ответе на наш запрос министр ЖКХ региона. Строят его на землях бизнесмена Виктора Голубева. Публичные слушания в мае 2020 года в Искитимском районе одобрили данную стройку.
Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»
Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск
Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска
Время не теряют , однако !
Вы спросите - Жителей Бердска желают, в ближайшие два года, заболеть практически неизлечимыми онкологическими заболеваниями и под химиотерапией и изотопной терапией , в страшных болях под обезболивающими препаратами, умереть в скором времени? Ведь один из жителей Бердска решил сильно обогатиться на наших смертях! Разве мы вправе сказать ему нет? Ведь он в праве иметь больше денег? Кто мы такие, чтобы жить, а не умереть от его безумной жажды денег ?