Гул военных вертолетов пугает жителей Бердска. Смотрите видео

В пятницу, 26 июня, вертолет кружил над центром города, а вот жители Микрорайона наблюдали и парочку вертолетов.

Военные вертолеты, летающие над Бердском, продолжают пугать граждан. В пятницу, 26 июня, вертолет кружил над центром города, а вот жители Микрорайона наблюдали и парочку вертолетов. Летели рядышком — как голубки на прогулке.

Вам мешает гул вертолетов?

Видео прислала жительница центра Маргарита.

-Того и глядишь, что открутиться, — написала она на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.