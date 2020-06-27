Гул военных вертолетов пугает жителей Бердска. Смотрите видео

Военные вертолеты, летающие над Бердском, продолжают пугать граждан. В пятницу, 26 июня, вертолет кружил над центром города, а вот жители Микрорайона наблюдали и парочку вертолетов. Летели рядышком — как голубки на прогулке.
Вам мешает гул вертолетов?
Видео прислала жительница центра Маргарита.
-Того и глядишь, что открутиться, — написала она на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.
Очень сильно мешают! Но мы прекрасно понимаем, что живём в самой маленькой стране в мире, с крохотной территорией! Иначе бы эти машины летали бы в другом месте! Ну не специально же, в конце концов, они летают над высотками Бердска? Ведь они грамотные люди и знают о вреде 120 ДБ шума турбин на сердечников и пожилых людей! Но раз нет места, то нам как всегда нужно войти в положение и потерпеть, а как иначе? Мы всегда терпим.