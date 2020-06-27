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На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре

21:19 27.06.2020 Фото: ural.kp.ru
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Здесь они снимали сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. «Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [документалиста Сергея] Ерженкова», — написала Собчак,

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре
В Среднеуральском монастыре признали конфликт с Собчак, сообщает Telegram-канал “Екатеринбург №1”. Он произошёл из-за попытки съёмочной группы Собчак прорваться на территорию монастыря “через какие-то поля

Злоумышленники напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая работала в Среднеуральском женском монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. Об этом сама Собчак сообщила в своем канале в Telegram.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [документалиста Сергея] Ерженкова», — написала Собчак, отметив, что вызвана полиция.

О том, что Собчак снимает материал о истории схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, стало известно 26 июня, когда ее заметили возле Екатеринбургской епархии.

В Среднеуральском монастыре признали конфликт с Собчак, сообщает Telegram-канал “Екатеринбург №1”. Он произошёл из-за попытки съёмочной группы Собчак прорваться на территорию монастыря “через какие-то поля.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда. На следующий день, 16 июня, настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом. Местные СМИ назвали происходящее «захватом» монастыря со стороны духовника Сергия. Полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка, «захват» монастыря опровергли также сам Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы «избежать ненужных распрей».

Действия схиигумена епархия назвала «непослушанием священноначалию» и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком являются недействительными и безблагодатными. В пятницу, 26 июня, схиигумен повторно не явился на суд, заседание перенесено на 3 июля. Третье заседание станет итоговым вне зависимости придет на него клирик или нет.

Источник: ТАСС

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