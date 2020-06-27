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Какие знаки Зодиака могут сглазить во гневе? Их всего 4. Ты вошел в число глазливых?

22:20 27.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Некоторых знаки звезды наделили магическими способностями. Часто сами люди не догадываются о свойствах своей натуры и не знают, что могут сглазить и роковым образом влиять на окружающих.

Какие знаки Зодиака могут сглазить во гневе? Их всего 4. Ты вошел в число глазливых?
Скорпион сам по себе знак таинственный, харизматичный и, в то же время, притягательный. В их магические способности верят даже скептики

Знаки Зодиака отличаются друг от друга не только чертами характера, но и энергетикой. Некоторых из них звезды наделили магическими способностями. Часто сами люди не догадываются о свойствах своей натуры и не знают, что могут сглазить и роковым образом влиять на окружающих. Тем не менее находиться рядом с ними и, тем более, попадать под их гнев бывает опасно.

Так какие знаки Зодиака могут сглазить находясь в гневе?
Скорпион

Скорпион сам по себе знак таинственный, харизматичный и, в то же время, притягательный. В их магические способности верят даже скептики. Люди, рожденные под этим знаком, не торопятся рассказывать подробности о себе и своих близких. Но они с удовольствием слушают и запоминают истории из чужой жизни. В расчёте на то, что эта информация когда-нибудь им пригодиться.

Скорпионы легко манипулируют своим окружением и редко кто не попадается в их умело расставленные сети. Зато сами мастерски обходят препятствия и отражают любой негатив. На них не действуют ни сглазы, ни проклятия.

Когда у Скорпионов что-то в жизни не ладится, то лучше не попадать в их энергетическое поле. Они мимо воли могут сглазить обидчика. Правда, некоторые знают о своих способностях и начинают намеренно мстить миру или отдельным людям за свои неудачи.

Близнецы
Близнецы копят в себе негатив, который собирают по жизни в качестве трофея от неразумных поступков. С ними часто случаются всевозможные неприятности, в результате собирается негативная энергия, от которой необходимо немедленно избавляться.

И Близнецы выплескивают ее на свое окружение и на малознакомых людей, абсолютно не догадываясь, что причиняют кому-то вред. Они просто могут вспылить или наговорить лишнего. Зато им становится вдруг легко и приятно жить. И можно начинать все сначала.

Не дай бог стать предметом зависти для человека этого знака. Его пристальное внимание к вам обязательно принесет массу неприятностей.

Следовательно, делаем вывод, что до стресса этих людей доводить не стоит. Лучше их вовремя поддержать и успокоить.

Рыбы
Чрезмерно ранимые и обидчивые Рыбы не так просты, как кажутся. Их уязвленное самолюбие требует мести и они обязательно отомстят, пусть не так уж изощрённо и больно, но все же ощутимо.

Эмоциональные Рыбы способны в отчаянии пожелать людям массу неприятностей и даже выпалить проклятия. Но их сиюминутные пожелания почему-то часто воспринимаются высшими силами, как указание. Пожелания исполняются, а проклятия трудно предотвратить.

Но не стоит желать Рыбам того же, иначе сами получите двойной удар. Весь негатив, направленный на них, будет рикошетом отправлен обратно и увернуться от него не удастся.

Рыбы же сеют негативную энергетику всем своим поведением. Они постоянно всем недовольны и на все жалуются. Людям, их окружающим, приходится постоянно терпеть их раздраженный характер. А раздражает их буквально все. Также они постоянно винят в собственных бедах всех, с кем их сталкивает жизнь.

Козерог
Козероги люди прагматичные и всегда настроены скептически, поэтому в сглазы, магию и мистику никоим образом не верят. Зато сами исподтишка сеют направо и налево свой негатив.

Это очень впечатлительные люди, но довольно замкнутые. Поэтому редко делятся с окружением своими проблемами. Однажды накопленная энергия взрывается негативными эмоциями и выливается на первого попавшегося человека. В такие минуты лучше быть от Козерога подальше, иначе волна негативной энергии может отнести вас далеко от намеченной цели.

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