Самые неблагоприятные дни после 15 июня 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?

Практически каждый месяц метеочуствительные люди чувствуют на себе такое явление, как магнитная буря. Зная свою «зависимость» от солнечной активности, такие люди внимательно следят за графиком магнитных бурь ежемесячно. Эксперты уже назвали самые неблагоприятные дни для метеочуствительных с 15 июня 2020 года.
Огромное количество людей, а с каждым годом их армия растет, плохо переносит период магнитных бурь. у них резко ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания, а головная боль и скачки артериального давления не дают спокойно жить. Чтобы заранее знать о приближении геомагнитных колебаний, на вторую половину июня 2020 года уже составлено расписание активности и неблагоприятных дней. Таблица и график помогут хорошо ориентироваться.
График неблагоприятных дней и геомагнитных колебаний
Эксперты предупреждали нас о том, что июнь будет относительно спокойным месяцем, в плане геомагнитных возмущений. Таких ситуаций будет всего две и то они уже прошли. Первая буря средней тяжести накрыла Землю в восьмой день июня, а вторая прошла девятого. Вот так сразу две геомагнитные вспышки мы пережили в первом месяце лета.
Магнитные бури 2020. Назван самый опасный день июля | cheltv.ru
Стоит отметить, что эти две бури были несильными — всего 2,5 балла из пяти возможных. Больше магнитных бурь в июне ждать не стоит, но есть неблагоприятные дни, которые могут лишь незначительно выбить людей из колеи. Среди таких дней во второй половине месяца эксперты называли 20, 29 и 30 числа месяца.
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Помогает физический труд на свежем воздухе
Да, я стараюсь исключать
физ.нагрузки,пересматриваю меню. А также при себе имею лекарства от давления, для сердца. Хочу заметить, что Google предоставляет подробную информацию по магнитным бурям. Спасибо Вам большое!
Не,париться
Не знаю даже
На работе физически занимаюсь, но с12.06., пока, головные боли, и давление прекратились
Ничего не помргает.
Никак.мне65 не чувствую и считаю, что это выдумка!
Меньше знаешь, крепче спишь
Принимаю лекарсьвп
Стараюсь не перегружать себя работой по дому.
Отдыхать на диване и смотреть добрые старые фильмы или...мультики.
Не пытаюсь быть героем в эти дни.
Пью горячий чай, больше отдыхаю , стараюсь на свежем воздухе
Диван
Ничего не помогает
После того как чувствую себя очень плохо сплю очень долго
Ни-че-го.Помираю.Но у меня хозяйство,делаю все через тошноту,боль и давление..Деваться некуда.А тем кто не верит-молитесь вашим богам,что бы и дальше не знали,что это такое
Нет, некогда готовиться, их для меня не существует
Я пользуюсь медным обручем на голову вроде помогает щ
Не. Думать. Оних ведь. Мы. Все. Дети. Природы хорошо. Что. Еще.. Солнце. Светит
Принимаю лекарства и ничего не делаю в эти дни
Правильное питание,много вод ы,сон
Лёжа плашмя на кровати.
Семечки и телевизор
Давления не чувствовала. Оказалось 220/120.я гипертонии пью раз в день таблетки утром. Приняла меры, отхожу. Очень испугалась, что не ощущала давления!