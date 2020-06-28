Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?

До большого парада планет осталось чуть больше недели, что же мы знаем о дне, когда планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в строгом порядке? Кто-то предвещает страшные беды и апокалипсис на эту дату, а кто-то просто ждет красивое астрономическое событие, подобное которому было лишь в прошлом столетии. которое было лишь в прошлом столетии.
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса. Давайте все же разберемся, какую опасность несет четвертый день июля?
Для каждого астронома это восхитительное и мегазрелищное событие. Полный парад планет позволяет наблюдать редчайшее явление. В течении минимального отрезка времени с помощью мощнц=ых аппаратов можно успеть исследовать даже самые далекие планеты солнечной системы. А возможно это благодаря тому, что планеты в момент оказываются в узком спектре, а значит это очень удобно для космических аппаратов.
Астрологи не разделяют такого восторга с астрономами, они считают, что именно полный парад планет является источником коронавирусной эпидемии, которая с каждым днем уносит тысячи жизней людей по всей планете. Да, это далеко не первый парад планет за всю историю, но он по истине особенный.
Эксперты- астрологи считают, что данная космическая постановка планет может способствовать новым катаклизмам, развитию опасных болезней и вирусов, ранее не известных человеку. Возможно это скажется на состоянии людей, вызывая дикую агрессию и желание сокрушать все живое.
Научный мир не разделяет опасений астрологов, ведь за историю было множество парадов планет и не один из них не спровоцировал по-настоящему глобальную угрозу.
Ученые заявляют, что данный парад планет не может отрицательно влиять на жизнь землян, на орбиту нашей планеты и даже ее магнитное поле. Все чем нужно заняться в этот день — это найти время и посмотреть это красивое и грандиозное зрелище, которое очень редко дарит нам космос.
Нет
Нет естественно. Это бред, верить в то, что планеты и звезды, находящиеся от нас в тысячи км., не имеющие ни разума, ни рук, ни ног, будут влиять на события это высшая степень дебильности.
Если человек не задумается что происходит на планете вырубается лес мельчают реки обогащаются без предела убийства детей родных близких растет агрессия выкачивание нефти а нефть это кровь земли человек на земле единственное существо которое считает что ему не нужно жить закону мироздания он потребляет себе подобных уничтожает себе на потребу животное растительное и минеральные царства до каких пор господь будет терпеть это мародёрство сейчас наступил период когда идёт самоуничтожение людей подобное притягивает подобное и на планету в помощь убийцам пришли маленькие вирусы и микробы людям никак не сообразить что причина их неудач кроется не извне а внутри них самих если человек изменит своё сознание будет уважать всякое проявление жизни будет единым со всем живущим то гармония души начнет защищать его от катаклизмов неожиданностей болезней этот человек начнет звучать гармонично со всем космосом судьба человека в руках его все руками и ногами человеческими