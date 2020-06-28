Как земля Бердска ушла в руки бизнесмена Александра Илющенко: Расследование

Земельный участок для благоустройства и строительства набережной выделен ООО «Сибинвестстрой» на праве аренды в январе 2005 года. Сегодня это территория парка отдыха «Ремикс». В то время мэром города был Александр Терепа, который сегодня возглавляет ПФР Новосибирской области.

Оказывается, в Бердске есть набережная

Почему в Бердске нет набережной? Таким вопросом задается большая часть жителей Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ранее, в декабре 2019 года МВД РФ по городу Бердску возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ по факту покушения на хищение земельных участков путем незаконного приобретения права на них. Но на сегодняшний день виновное лицо установить не удалось. Уголовное дело касается земель бизнесмена Александра Илющенко. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает о том, как земля Бердска стала принадлежать бизнесмену, известному по другому уголовному делу — взятки экс-мэру Бердска Ильи Потапова на теплоходе «Ремикс» Илющенко за землю «Бердского острога». Этот земельный участок не входит в ЕНК господина Илющенко, где должна появиться настоящая набережная Бердска.

Зачем дали землю

Так сегодня выглядит бассейн ЕНК Александра Илющенко

Земельный участок для благоустройства и строительства набережной выделен ООО «Сибинвестстрой» на праве аренды в январе 2005 года. Сегодня это территория парка отдыха «Ремикс». В то время мэром города был Александр Терепа, который сегодня возглавляет ПФР Новосибирской области. Предполагалось, что на этой земле появится набережная Бердска.

В дальнейшем единый земельный участок, выделенный для строительства набережной, разделен на три земельных участка. Кадастровые номера земельных участков: 54:32:010689:53, 54:32:010689:54, 54:32:010689:55. Далее мы будем называть эти земельные участки №53, №54, №55.

В 2010 году срок аренды земельных участков №№ 53, 54, 55 продлен до 17 января 2019 года. В 2013 году право аренды земельных участков №№ 53, 54, 55 переуступлено ООО «Сибинвестстрой» индивидуальному предпринимателю Илющенко А.П.

Стоит отметить, что градостроительное законодательство предусматривает обязательность разработки застройщиком, которому выделен земельный участок, проектной документации в связи с планируемым строительством, проведении ее экспертизы, получение в дальнейшем от администрации города разрешения на строительство объектов капитального строительства.

В связи со строительством набережной никакой проектной документации в администрацию города не предоставлялось и разрешения на строительство капитальных объектов не выдавалось, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска сегодня, 26 июня.

В итоге застроены только участки №54 и №55, на которых появились причал, набережная, скейтпарк (используется в настоящее время в качестве парковки), детская игровая площадка, бассейн, вспомогательное строение (это объект рядом с бассейном), больверк и парковка.

Участок №53 не застраивался, находился в аренде у Илющенко, как и участки №№ 54, 55 до 17 января 2019 и был передан администрации города Бердска по истечению срока аренды.



Что входит в единый комплекс недвижимости?

Больверк набережной Бердска

В 2011 году ООО «Сибинвестстрой» зарегистрировало право собственности на перечисленные объекты как на объекты недвижимости. Право собственности на указанные объекты недвижимости зарегистрировано как на сооружения вспомогательного использования.

В 2013 году эти объекты приобретены предпринимателем Александром Илющенко, а в последующем объединены вместе с принадлежащими ему объектами недвижимости, находящимися в ТСЖ «Изумрудный» и пансионате «Лесная сказка» в Единый недвижимый комплекс «Пансионат Лесная сказка» (объект недвижимости с кадастровым номером 54:32:000000:3615, далее применительно к этому объекту недвижимости – ЕНК «Пансионат Лесная сказка»).

Вошедшие в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» объекты, согласно сведениям публичного онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта», расположены на четырех земельных участках – земельные участки №№54, 55, 54:32:000000:1386 и 54:32:010805:65

На участке 54:32:000000:1386 расположены вошедшие в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» два здания пансионата «Лесная сказка», далее – земельный участок №1386, на земельном участке 54:32:010805:65 расположены 7 объектов недвижимости, расположенные в ТСЖ «Изумрудный», далее – земельный участок №65.

Важно понимать, что единый недвижимый комплекс создается по решению собственника объектов недвижимости и включает в свой состав те объекты недвижимости, какие их собственник пожелает включить. Но при этом единый недвижимый комплекс должен отвечать ряду законодательно установленных условий.

Напомним, именно в 2013 году Александр Илющенко прославился взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову за землю под «Бердский острог». Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся к взятке Илющенко сообщил об этом правоохранителям.

Члена КПРФ и бывшего программиста из СО РАН Илью Потапову избрали главой Бердска 27 марта 2011 года. А 30 апреля 2013 года Потапова задержали за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений. 3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Но зачем создавался ЕНК «Пансионат Лесная сказка» и, что вообще такое единый недвижимый комплекс по закону? Следует отметить, что градостроительный кодекс Российской Федерации не содержит определения строений и сооружений вспомогательного использования.

Интересно, а возможна ли была регистрация права собственности ООО «Сибинвестстрой» на причал, набережную, детскую игровую площадку, скейтпарк, бассейн, больверк, парковку и вспомогательное строение – как на объекты вспомогательного использования?

В письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.03.2017 №Д23и-1179 разъяснено, что для обоснования факта отнесения того или иного объекта к числу вспомогательных возможно использование информации, содержащейся в проектной документации объектов капитального строительства.

Как отмечено в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.12.2012 №ВАС-15260/12, критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. Исходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации (определение от 11 марта 2015 года № 308-ЭС15-1282) вспомогательные объекты предназначены только для обслуживания основного объекта.

Поскольку проектная документация в связи со строительством набережной в администрацию Бердска не предоставлялась, становится непонятным, каким образом органом регистрации прав был определен вспомогательный характер построенных объектов. Основное строение на земельных участках №№ 54 и 55 также отсутствует. С учетом последнего обстоятельства возведение капитальных объектов могло осуществляться только на основании выданных администрацией города разрешений на строительство, а поскольку они не выдавались, то данные объекты обладают признаками самовольных построек в силу закона.

Стоит понимать, что основным признаком недвижимости является неразрывная связь с землей, то есть это такие объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

Но все же объекты были поставлены на государственный кадастровый учет в качестве объектов капитального строительства и на них было зарегистрировано право собственности ООО «Сибинвестстрой» как на недвижимость в 2011 году.

Парковка ЕНК бизнесмена Илющенко на земле набережной

Отдельно хотелось бы остановиться на таких объектах, вошедших в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка», как больверк и парковка. Больверк – это берегоукрепительное сооружение. Возведенный на земельных участках №№ 54 и 55 больверк представляет собой нагромождение бетонных блоков.

До объединения в ЕНК «Пансионат Лесная сказка» на земельном участке №55 существовал такой объект недвижимости как парковка. В настоящее время парковка представляет собой участок, частично отсыпанный щебнем. Очевидно, что признаки капитального строительства какого бы то ни было объекта отсутствуют. Тем не менее, это не стало препятствием для постановки такого «объекта капитального строительства» на государственный кадастровый учет в качестве парковки и регистрации права собственности ООО «Сибинвестстрой» на него как на недвижимость. В последующем эта «парковка» вошла в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка».

Также интересен факт отнесения универсальной детской игровой площадки к объектам недвижимости. Но детские игровые площадки – это малые архитектурные формы и недвижимостью не являются. К слову сказать, данное положение закреплено и в Правилах благоустройства на территории города Бердска, утвержденных Решением Совета депутатов г. Бердска от 19.06.2018 N 172. Но справедливости ради стоит отметить, что в судебной практике бывали случаи признания игровых площадок недвижимостью. Все зависит от конкретной ситуации.

Ответить на вопрос о том, относится ли объект к объекту капитального строительства, а, следовательно в рассматриваемом случае, и к недвижимости может только строительно-техническая экспертиза.

А вот на земельном участке № 54 был возведен скейтпарк, впоследствии вошедший в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка». В настоящее время данный объект используется предпринимателем Илющенко в качестве платной парковки. На ней, в частности, размещается и водный транспорт.

Стоит обратить внимание и на бассейн. Как уже сказано выше, подтвердить отнесение данного объекта к недвижимости могла бы только строительно-техническая экспертиза. Если же исходить из того, что объект является недвижимостью, то снова возникает вопрос, почему право собственности на него было зарегистрировано как на сооружение вспомогательного использования при отсутствии на земельном участке какого-либо основного здания?

Вызывает определенный интерес и размещение туалета бассейна в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища, ширина которой составляет 200 метров от берега. Попадают ли нечистоты в почвенный грунт? Этим вопросом также никто не занимался.

О ЕНК «Лесная сказка»

Скейтпарк на ЕНК Илющенко

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на самом ЕНК «Пансионат Лесная сказка», разобраться что такое единый недвижимый комплекс.

Согласно закону единый недвижимый комплекс — совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.

В состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» вошли объекты недвижимости, расположенные на территории ТСЖ «Изумрудный», два здания пансионата «Лесная сказка», и указанные выше объекты парка отдыха «Ремикс». Они расположены на четырех разных земельных участках. Поскольку объекты расположены на разных земельных участках, то по закону они должны быть неразрывно связаны физически или технологически.

В чем состоит неразрывная физическая или технологическая связь объединенных в ЕНК «Пансионат Лесная сказка» объектов? Администрация города Бердска, полагая, что никакой связи между указанными объектами нет, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области и ходатайствовала о проведении судебной строительно-технической экспертизы на предмет установления наличия какой-либо связи, а также являются ли указанные выше, вошедшие в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» объекты, капитальными. В проведении экспертизы суд отказал. Кстати, руководителем Управления Росреестра по Новосибирской области является Светлана Рягузова. Которая долгие годы работала в Бердске.

Почему земли стали единым комплексом?

Какие земли стали единым недвижимым комплексом у Илющенко

Теперь пару слов о документе, послужившим основанием для постановки на государственной кадастровый учет и регистрации прав на ЕНК «Пансионат Лесная сказка», а именно каким образом указанные выше и другие объекты были «связаны».

Основным документом-основанием для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на единый недвижимый комплекс является технический план, который готовит кадастровый инженер. Администрация Бердска показала технический план единого комплекса Илющенко.

Итак, согласно требованиям закона, в техническом плане единого недвижимого комплекс должно быть отражено обоснование физической или технологической связи входящих в его состав объектов.

В техническом плане, явившимся основанием для регистрации ЕНК «Пансионат Лесная Сказка», даже не указано, какая именно связь — физическая или технологическая — существует между вошедшими в его состав объектами.

В разделе «Заключение кадастрового инженера» технического плана ЕНК «Пансионат Лесная сказка» приведено, что все объекты находятся на смежных земельных участках, а через земельный участок с кадастровым номером 54:32:010659:53, который находится в собственности собственника ЕНК «Пансионат Лесная сказка», обеспечивается сообщение между ними. Иного обоснования какой-либо связи вошедших в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» технический план на момент государственной регистрации комплекса не содержал.

Но сведения, приведенные в техническом плане, сомнительны, ведь земельный участок с кадастровым номером 54:32:010659:53 не существует. А если подготовивший технический план кадастровый инженер имел ввиду земельный участок с кадастровым номером 54:32:010689:53, то является недостоверным указание о принадлежности его на праве собственности Илющенко А.П. Ведь этот земельный участок находился у него в аренде до 17 января 2019 года, по истечении этого срока земля передана администрации Бердска.

В настоящее время именно администрация города Бердска уполномочена распоряжаться этим земельным участком, следовательно, это исключает возможность связи или какого-либо сообщения между вошедшими в состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» объектами. Другими словами, отсутствует неразрывность связи, обязательность которой также установлена законом.

Стоит отметить, что государственный регистратор при государственной регистрации прав на объект недвижимости, а ЕНК «Пансионат Лесная сказка» относится к недвижимости, согласно действующему законодательству, проводит правовую экспертизу представленных на регистрацию документов, в том числе проверяет достоверность указанных в документах сведений.

При установлении факта недостоверности сведений в представленных документах, государственная регистрация как минимум должна быть приостановлена или в ней должно быть отказано совсем. Как получилось так, что не было обращено внимание на информацию указанную в техническом плане, что земельный участок №53 находился на момент регистрации не в собственности, а всего лишь в аренде. Ведь именно орган регистрации прав и является держателем сведений о правах на объекты недвижимого имущества и установить, что технический план содержит недостоверные сведения о земельном участке №53 не составило бы никакого труда.

Именно так ЕНК «Пансионат Лесная сказка» и был поставлен на государственный кадастровый учет и на него зарегистрировано право собственности Александром Илющенко. В состав ЕНК «Пансионат Лесная сказка» вошли указанные выше объекты недвижимости в парке отдыха «Ремикс», два здания пансионата «Лесная сказка», а также объекты недвижимости в ТСЖ «Изумрудный».

Иск Илющенко против ИД «БукЪвица» и депутата

Набережная Бердска выглядит так. И это капитальное строительство

20 мая бизнесмену Александру Илющенко отказал в иске арбитражный суд Новосибирской области в отношении Издательского дома «БукЪвица» и депутата Елены Беловой. С 5 февраля 2020 года Александр Илющенко оспаривал в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.

Предметом иска стала информация: «По словам Елены Викторовны, участок, отданный в аренду, был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил сначала возвести многоэтажки, часть прибыли с продажи которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена, предполагала Белова».

На втором заседании по делу Илющенко свидетельские показания по данному факту дали четыре нынешних депутатов — Людмила Чуркина, Елена Белова, Иван Минин и Андрей Ковальский, а также экс-депутаты Елена Токтарева, Нина Железняк. Все депутаты подтвердили в суде, что Илющенко в качестве представителя застройщика обещал построить набережную и передать ее городу.

В качестве представителя бизнесмена вчера выступала Елена Маркина. Стоит отметить, что на первом заседании судья попросила уточнить Илющенко свои исковые требования. В уточнениях истец более точно не указал, какие сведения публикации он считает недействительными и порочащими.

В суде Александр Илющенко ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «БукЪвица» Галины Коморниковой о том, обещал ли он построить, а потом передать набережную Бердску. Как выяснилось, построить обещал, а вот передавать набережную городу он не обещал.

-Вы как Илющенко обещали набережную Бердску? – спросила истца главный редактор Галина Коморникова.

-Я как Илющенко ничего не обещал, — ответил Александр Илющенко.

-Вы как представитель застройщика «Сибинвестроя» и кого бы то ни было или ИП когда-либо на публичных мероприятиях заявляли, что вы построите набережную для Бердска?

-Как представитель кого-либо, «Сибинвестроя», я говорил о том, что есть проект строительства набережной, мы ее собираемся делать и мы ее сделали.

— То есть вы все-таки обещали городу набережную?

-Обещали-сделали, — ответил Александр Петрович.

Тогда, судья Юлия Голубева спросила истца: недостоверны ли сведения пяти свидетелей о его выступлениях перед депутатами в 2005 году на публичных слушаниях в части строительства и передачи набережной?

-Я считаю, что да. Но я не могу точно сказать, так как мне надо посмотреть на протокол. Я не мог выступать, потому что у нас проекта в тот момент не было.

-Александр Петрович, а почему тогда арендная плата была снижена в разы? С 1,5 млн рублей до 20 тысяч рублей в год? — поинтересовалась депутат и ответчик по иску Елена Белова.

-Этот вопрос не ко мне, а к вам как к депутатам, к администрации и представителям «Сибинвестроя», которые на тот момент имели долю в «Сибинвестрое» и были исполнителями.

— А вы на тот момент не были? – уточнила судья.

— Я на тот момент не был.

— У меня слов нет, не то что вопросов, — произнесла депутат Белова.

— В материалах дела представлена справка из Налоговой инспекции, что с августа 2005 года по май 2008 года Илющенко Александр Петрович являлся учредителем «Сибинвестроя». Это соответствует действительности? — спросила судья.

— Это соответствует действительности.

Набережной быть?

Так выглядит детская площадка на землях бизнесмена Александра Илющенко сегодня

В октябре 2018 года Илющенко обратился в администрацию Бердска с заявлением о предоставлении ему земельных участков №№ 54 и 55 в аренду сроком на 10 лет, до 17 января 2029 года. Но получил отказ, в связи с тем, что разрешений на строительство объектов, расположенных на данных участках, ему не выдавалось, и согласно закону, договор мог быть продлен лишь на три года однократно – для завершения строительства объектов, в соответствии с разрешенным использованием земли. Кстати, 19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны. В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. Срок аренды земли истек в конце 2018 года.

С повторным заявлением бизнесмен обратился в администрацию уже в декабре 2018 года, объединив все вышеуказанные объекты в ЕНК «Пансионат Лесная сказка» и зарегистрировав за собой право собственности на недвижимый комплекс. Администрация города повторно отказала в предоставлении участков № 54, 55. Однако, на сегодняшний день, учитывая, безрезультатность судебных разбирательств, и наличие права собственности на недвижимость на участках № 54,55 Александр Илющенко вправе получить участки в аренду или даже выкупить по пониженной стоимости. И тогда в городе Бердске вряд ли когда –нибудь появится благоустроенная набережная.

Сам же Александр Илющенко так и не ответил на запросы «Курьер. Среда. Бердск», а также звонки редакции. Мы готовы выслушать позицию господина Илющенко.