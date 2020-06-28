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Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку

13:30 28.06.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку
Пять детских имён, которые могут принести обладательнице неудачу

Перед тем как назвать ребёнка, эксперты советуют хорошо подумать. Существуют детские имена, которые притягивают неудачу в судьбу, пишет сайт http://rsute.ru

Обращать внимание советуют не только на то что модно, но и на значение, на будущее ребёнка. Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Милена

Данное имя очень популярно в наше время, часто девочек называют – Мила. Имя обладает сильной энергетикой. Носительницы его часто болеют, редко принимают самостоятельно решения, просят помочь других людей. Зависят от окружающих.

Кира

Девочки с данным именем в будущем могут принять на себя сильный удар судьбы. Ранимые, нетерпеливые и малоподвижные. Обладают обидчивым характером. Если что-то не так как они запланировали, начинают сильно обижаться. Могут долго молчать, а вечером начать говорить, как нив чем не бывало. Часто думают, что с ними поступают несправедливо.

Варвара
Девочки с данным именем непредсказуемые, редко делают то, что говорят другие. С ними порой бывает очень трудно наладить контакт. Их ранимость выводит из себя окружающих людей. Варвары часто ощущают себя чужими среди людей.

Станислава
Девочки с данным именем импульсивные и эмоциональные. С ними порой бывает очень трудно найти общий язык. Характер Станислвы переменчивый и ранимый.

Ярослава

Девочки обладают яркой энергией и силой, с которой редко справляются. Притягивают к себе как положительные так и негативные эмоции. Могут сильно переживать из-за того, что происходит вокруг. Их жизнь насыщенная и интересная, но притягивает неудачи.

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От редакции

У вас такое имя?

Патриот, 26 июня 2020 18:56
Маразм крепчает!
Аноним, 26 июня 2020 19:48
Моего бывшего шефа звали Марлен, а его дочку зовут - Сталина Марленовна.
Это красиво. Она сейчас замужем за немцем, живет в Мюнхене. Я был в гост
А вот такая заурядная у нас фамилия - Шитов,
может создать конфуз при поездках в США. И даже Анастасиям там некомфортно,
т.к. Настя на их псячей мове звучит обидно. Но мы тоже хороши -
скотов называем шотландцами. Это наверняка обидно для них - они носят гордое название скотов.
Анна автоледи, 26 июня 2020 21:56
И правда, имена какие-то колючие. Я такие встречала только в кино и книгах.
Аноним, 28 июня 2020 08:16
НВР:
Станислава это то же, что Анастасия? Или это разные имена? Ведь Анастасию еще называют Стася.
Анастасию называют Настя, 28 июня 2020 13:26
Имена бывают женские и мужкие. Детских имён, как выразился автор нет. Взрослые носят те же имена что и дети

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