Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем

С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство, — говорит Анна Кузнецова. — Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут.

Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее Кузнецова сообщала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет, в связи с чем она обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводятся слова Кузнецовой.

Она отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается, а некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.

ТАСС пока не располагает комментарием Минтруда в ответ на отправленный запрос.

Выплаты для семей с детьми

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.