Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Характеристики Луны на 29 июня 2020 года
На дату 29.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 13:56, а закат в 00:56.
Хронология лунных дней
9 лунный день c 13:56 29.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 29 июня 2020
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
8 лунный день (−)
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать негативные чувства к Вам.
Постарайтесь выбрать подходящих зрителей, людей добрых и светлых. Если Вам предстоит публичное выступление перед незнакомыми людьми старайтесь все-таки сдерживать свои эмоции.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели — понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 30 июня 2020 года
На дату 30.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 73%. Восход Луны в 15:24, а закат в 01:10.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 13:56 29.06.2020 по 15:24 30.06.2020
- 10 лунный день c 15:24 30.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 30 июня 2020
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
9 лунный день (±)
30 июня 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. стрижка сегодня — отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте.
Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции.
Прическа на сегодня, высокая но скромная.
Сегодня вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблазнам. Всему виной энергия космоса. Сегодня она влияет на людей негативно, они могут стать обидчивыми, завистливыми. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь свести общение с незнакомцами к минимуму.
Девятый лунный день достаточно противоречив, но именно сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который возможно уже дано Вас мучил. Все что вы сегодня увидите может нести важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 1 июля 2020 года
На дату 01.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 82%. Восход Луны в 16:53, а закат в 01:27.
Хронология лунных дней
- 10 лунный день c 15:24 30.06.2020 по 16:53 01.07.2020
- 11 лунный день c 16:53 01.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 1 июля 2020
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
10 лунный день (−)
1 июля 2020 года в 12:00 — 10 лунный день. стрижка сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.
Однако окраска волос, натуральными растительными красителями типа хны, позволит вам получить благосклонность начальника. Сегодня стоит расчесывать Ваши волосы как можно чаще, это улучшит вашу связь с космосом.
Сегодня не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергией и движением, попробуйте получить максимум эмоций от всего что вы делаете. Ближе к вечеру можно провести день со своей семьей или близкими друзьями. Это придаст Вам сил и подарит позитивную энергию.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 2 июля 2020 года
На дату 02.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 11 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 90%. Восход Луны в 18:20, а закат в 01:47.
Хронология лунных дней
- 11 лунный день c 16:53 01.07.2020 по 18:20 02.07.2020
- 12 лунный день c 18:20 02.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 2 июля 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку на долго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
11 лунный день (+)
2 июля 2020 года в 12:00 — 11 лунный день. стрижка сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.
Прическа сегодня должна быть тщательно продумана и также тщательно уложена, чтобы не разорвать связь с космосом. Сегодня нужно контролировать свои действия, поскольку они могут вызвать всплеск как позитивной, так и негативной энергии. Сегодня начинает обостряться «деловой нюх». Сегодня Вы сможете справиться с большим количеством информации.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 3 июля 2020 года
На дату 03.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 19:42, а закат в 02:14.
Хронология лунных дней
- 12 лунный день c 18:20 02.07.2020 по 19:42 03.07.2020
- 13 лунный день c 19:42 03.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 3 июля 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку на долго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
12 лунный день (±)
3 июля 2020 года в 12:00 — 12 лунный день. стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет денежную энергию.
Сегодняшняя прическа, необычная и яркая позволит привлечь к себе взгляды противоположного пола и поможет решить проблемы на личном фронте.
Сегодня в Вас посетит желание помогать, безвозмездно, духовно развиваться, совершенствоваться. Лучше отложить важные финансовые переговоры запланированные на сегодня, есть риск не найти общего языка с оппонентом.
Любое взаимодействие с волосами привлечет к вам разные энергии это поможет Вам обрести силы, спокойствие и равновесие.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 4 июля 2020 года
На дату 04.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 13 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 20:53, а закат в 02:51.
Хронология лунных дней
- 13 лунный день c 19:42 03.07.2020 по 20:53 04.07.2020
- 14 лунный день c 20:53 04.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 июля 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
13 лунный день (±)
4 июля 2020 года в 12:00 — 13 лунный день. стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.
Окрашивание волос сегодня крайне не желательно. К прическе сегодня нужно отнестись очень ответственно, не стоит доверять ее чужому человеку. Сегодня Вы под действием новых энергий, и лучше не доверять незнакомцам.
Сегодня космос разговаривает с Вами на «новых частотах», это позволит Вам добиться отличных результатов практически во всех начинаниях. Постарайтесь провести больше времени со своими близкими, ведь именно сегодня есть возможность уладить некоторые разногласия и достигнуть гармонии. Сегодня Вам захочется побывать на природе, Вас может одолеть некоторая сентиментальность.
Влияние дня недели (+)
День недели — суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 5 июля 2020 года
На дату 05.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 05.07.2020 в 07:45)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:48, а закат в 03:41.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 20:53 04.07.2020 по 21:48 05.07.2020
- 15 лунный день c 21:48 05.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 июля 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
14 лунный день (±)
5 июля 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. стрижка волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху.
Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос.
Прическа должна быть как можно естественней, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и восстановления.
Сегодняшний день — день активных действий и реализации задуманных планов, тем более что сил и вдохновения Вам хватит на них всех. Но всему может помешать банальная лень, не стоит жалеть себя, тратить энергию впустую. Сегодняшний день проходит под действием энергии созидания. Не бойтесь надорваться от свалившихся на Вас планов, именно в четырнадцатые лунные сутки поток Ваших сил и энергии практически безграничен.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. Является самым лучшим временем для стрижки.
Влияние дня недели (−)
День недели — воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
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