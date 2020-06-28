Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

стрижка волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху

Характеристики Луны на 29 июня 2020 года

На дату 29.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 13:56, а закат в 00:56.

Хронология лунных дней



8 лунный день c 12:29 28.06.2020 по 13:56 29.06.20209 лунный день c 13:56 29.06.2020 и до следующего дняВлияние луны на стрижку 29 июня 2020Луна в знаке зодиака Весы (±)Луна в знаке Весы. этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.

Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.

Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.

8 лунный день (−)



29 июня 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.

Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать негативные чувства к Вам.

Постарайтесь выбрать подходящих зрителей, людей добрых и светлых. Если Вам предстоит публичное выступление перед незнакомыми людьми старайтесь все-таки сдерживать свои эмоции.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.

Влияние дня недели (+)

День недели — понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.

Характеристики Луны на 30 июня 2020 года На дату 30.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 73%. Восход Луны в 15:24, а закат в 01:10. Хронология лунных дней 9 лунный день c 13:56 29.06.2020 по 15:24 30.06.2020

10 лунный день c 15:24 30.06.2020 и до следующего дня

Влияние луны на стрижку 30 июня 2020

Луна в знаке зодиака Скорпион (−) Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону. День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями. Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.

9 лунный день (±) 30 июня 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. стрижка сегодня — отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте. Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции. Прическа на сегодня, высокая но скромная. Сегодня вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблазнам. Всему виной энергия космоса. Сегодня она влияет на людей негативно, они могут стать обидчивыми, завистливыми. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь свести общение с незнакомцами к минимуму. Девятый лунный день достаточно противоречив, но именно сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который возможно уже дано Вас мучил. Все что вы сегодня увидите может нести важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции.