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Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

14:00 28.06.2020, Ну вот и дождались ремонта. Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Участок вдоль кладбища уже почти готов. Закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
В субботу, 27 июня, два рабочих отсыпают обочину новой кладбищенской дороги
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео

Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видеоЕщё 29 новостей

Участок вдоль кладбища уже почти готов. На 27 июня он закатан асфальтом. Деньги в 6,6 млн рублей уже осваивают. Напомним, деньги малый совет при главе Бердска Шестернине выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году. Кстати, есть изменения и на стройке полигона ТКО — чуть позже покажем на нашем сайте.

Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
Дорогу отремонтировали вдоль кладбища Бердска
Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска. Смотрите видео
В паре сотен метров от кладбища его буераки
Мнение читателей
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 27 июня 2020 16:50
Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
Где могилка моя.
Бывалый, 27 июня 2020 17:10
Засуетились, для мусоравозов дорога понадобилась.
Raven, 27 июня 2020 19:29
Ага, 30 лет не ремонтировали, а тут моментом
Аноним, 28 июня 2020 00:03
Дорога на тот свет для бердчан...
Аноним, 28 июня 2020 09:23
Долговременная изоляция ведет, по мнению ученых, помутнению сознания, деградации умственных способностей. Такие люди легко подвержены внешним манипуляциям (см.США). Заголовок статьи похож на глупую выходку ученика младших классов, которым не важно, что по этой дороге будут ехать живые к своим усобшим родственникам, знакомым, сослуживцам
Аноним, 28 июня 2020 11:12
Судя по забившимся под плинтуса жителям Бердска, боящимся высказать своё мнение к строительству свалки в центре Бердска, потому что меньше тысячи подписей, это меньше жалкого 1% жителей Бердска! Остальным жить н@срать? Даже будучи анонимом в газете курьер без регистрации бояться своего мнения написать, я уже молчу про отдать свою подпись против свалки в центре Бердска, за будущее своих детей, то может быть мы давно мертвецы-зомби?
Будущий покойник, 28 июня 2020 10:41
"Покойникам понравится"


В переводе на русский, владелец свалки строит к себе дорогу на свалку на халяву, за счёт налогов жителей Бердска! За наши же налоги жителей Бердска там же и похоронит, за наш же счёт! А тех кто захочет бороться за жизнь своих детей и близких в Бердске, легко обвинят в нарушении самоизоляции и ата та! Гениальный коронавирус, достойный нобелевской премии, под него столько гадостей людям протащат...

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