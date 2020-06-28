Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»

Строительство мусорного полигона, который в 2022 году начнет действовать на границе Бердска и Искитимского района, набирает обороты. За минувшую неделю разбросан из куч щебень на протяжении метров 300 дороги вдоль кладбища Бердска.
На 27 июня уже перпендикулярно строящейся дороге вбиты около десятка световых опор, предположительно, световых, возможно, столбов для силовых кабелей.
В сторожке на этот раз бы сторож, по словам которого, он тут живет круглосуточно.
— А сколько человек-то всего сейчас строят полигон?
— Около 5-6, — ответил он.
Из техники появился экскаватор. В прошлый раз, неделю назад, он не стоял на свалочной парковке.
— А что столбы за неделю, смотрю, вбиты?
— Да, столбы ставим.
— А что еще будете строить?
— Длинная?
— Метров семьсот.
— Ну ладно, удачной вам работы!
Из новшеств в округе будущей свалки – новенькая асфальтовая дорога вдоль кладбища, о которой мы рассказывали сегодня на сайте.
В общем, собака лает, караван идет.
Напомним, что будущий полигон ТКО входит в схему полигонов Новосибирской области, о чем редакции «Курьер.Среда.Бердск» подтвердил ранее в ответе на наш запрос министр ЖКХ региона. Строят его на землях бизнесмена Виктора Голубева. Публичные слушания в мае 2020 года в Искитимском районе одобрили данную стройку.
Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»
Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск
Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска
Время не теряют , однако !
Вы спросите - Жителей Бердска желают, в ближайшие два года, заболеть практически неизлечимыми онкологическими заболеваниями и под химиотерапией и изотопной терапией , в страшных болях под обезболивающими препаратами, умереть в скором времени? Ведь один из жителей Бердска решил сильно обогатиться на наших смертях! Разве мы вправе сказать ему нет? Ведь он в праве иметь больше денег? Кто мы такие, чтобы жить, а не умереть от его безумной жажды денег ?
Нет
Нет
- расстояние от нового полигона до площади Горького: 6,5 км по прямой
- расстояние от старой свалки до площади: 3,8 км.
Расстояние от старой свалки до ближайших домов (на Спортивной): 2,8 км
Расстояние от старой свалки до ближайших домов (Белокаменный): 4,3 км
Вот и все собственно.
как предсказуемо для проплаченных провокаций
(Но никак нажраться не может)
В такой близости нет
Для чего вы прибираете дом где живёте, если через неделю он вновь грязен и его заново нужно прибирать? Вы для чего едите? Вы разве не знаете, что всё съеденное вами окажется вскоре в унитазе? Так для чего нужны вы, посредник? Почему сразу неложите еду в унитаз? Для чего столько сложностей, если в любом случае кончиться всё могилой? Говори да не заговаривайся, большинство не глупее тебя. Туалет не построили после переноса Бердска в 1957 году и до 2020 года жители Бердска или всё-таки власть имущие? Для чего они это сделали? Для того чтобы мы, 60 лет в Бердске, умышленно с@али и ссали себе под ноги, от безысходности и чувствовали себя скотом и детей к тому приучили, и помнили где наше место? А потом всякие боинги напоминали нам где наше место...