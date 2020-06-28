Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»

С понедельника, 29 июня 2020 года, на мусорной свалке на границе Бердска и Искитимского района начнут отсыпать щебнем вторую дорогу длиной около 700 метров.

Столбы для силовых кабелей вбиты на новой свалке около кладбища Бердска

Строительство мусорного полигона, который в 2022 году начнет действовать на границе Бердска и Искитимского района, набирает обороты. За минувшую неделю разбросан из куч щебень на протяжении метров 300 дороги вдоль кладбища Бердска.

На дороге разровняли кучи щебня. Работа на свалке кипит

На 27 июня уже перпендикулярно строящейся дороге вбиты около десятка световых опор, предположительно, световых, возможно, столбов для силовых кабелей.

Сторож следит за техникой и окрестностями

В сторожке на этот раз бы сторож, по словам которого, он тут живет круглосуточно.

— А сколько человек-то всего сейчас строят полигон?

— Около 5-6, — ответил он.

Из техники появился экскаватор. В прошлый раз, неделю назад, он не стоял на свалочной парковке.

— А что столбы за неделю, смотрю, вбиты?

— Да, столбы ставим.

— А что еще будете строить?



С 29 июня 2020 года начнут отсыпать вторую дорогу около новой свалки

— В понедельник начнем около столбов строить дорогу, туда – до леса! – машет рукой.— Длинная?— Метров семьсот.— Ну ладно, удачной вам работы!

Из новшеств в округе будущей свалки – новенькая асфальтовая дорога вдоль кладбища, о которой мы рассказывали сегодня на сайте.

В общем, собака лает, караван идет.

Напомним, что будущий полигон ТКО входит в схему полигонов Новосибирской области, о чем редакции «Курьер.Среда.Бердск» подтвердил ранее в ответе на наш запрос министр ЖКХ региона. Строят его на землях бизнесмена Виктора Голубева. Публичные слушания в мае 2020 года в Искитимском районе одобрили данную стройку.

Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»

Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск

Петиция – сбор подписей против полигона ТКО. На 27 июня в петиции 854 подписи. Но в Бердске живут более 100 тысяч. То есть на сегодня это менее 1% всего населения.

Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска