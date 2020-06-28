Смерть от COVID-19: Первой жертвой COVID-19 в Искитиме стала работающая с ковидными медсестра с диабетом?

Почему медработник работала с зараженными коронавирусом с таким заболеванием — сейчас никому не понятно. Она долгое время лежала в реанимации и ее старались спасти.

В Искитиме первая смерть от коронавируса

По информации из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск», первой жертвой корнавируса в Искитиме стала медсестра, которая брала мазки у больных вирусом. У нее был диабет, и об этом было всем известно. Напомним, ранее главный врач Искитима Алексей Кайгородов подтвердил информацию о первой смерти от вируса. Сказал, что у первой жертвы был диабет, но подтвердить коронавирус ещё должны после вскрытия специалисты.

— Почему она работала с зараженными коронавирусом пациентами с таким заболеванием — никому не понятно, — отметил источник.

Женщина долгое время лежала в реанимации, ее старались спасти, но она умерла.

Пока официального подтверждения этой информации у «Курьер. Среда. Бердск» нет. Как только мы получим комментарии ответственных лиц — мы опубликуем продолжение.

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