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Смерть от COVID-19: Первой жертвой COVID-19 в Искитиме стала работающая с ковидными медсестра с диабетом?

14:08 28.06.2020, Алена Романцова Фото: www.pexels.com
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Почему медработник работала с зараженными коронавирусом с таким заболеванием — сейчас никому не понятно. Она долгое время лежала в реанимации и ее старались спасти.

Смерть от COVID 19: Первой жертвой COVID 19 в Искитиме стала работающая с ковидными медсестра с диабетом?
В Искитиме первая смерть от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смерть от COVID 19: Первой жертвой COVID 19 в Искитиме стала работающая с ковидными медсестра с диабетом?

Смерть от COVID-19: Первой жертвой COVID-19 в Искитиме стала работающая с ковидными медсестра с диабетом?Страшно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге — пневмонияЕщё 1647 новостей

По информации из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск», первой жертвой  корнавируса  в Искитиме стала медсестра, которая брала мазки у больных вирусом. У нее был диабет, и об этом было всем известно. Напомним, ранее главный врач Искитима Алексей Кайгородов подтвердил информацию о первой смерти от вируса. Сказал, что у первой жертвы был диабет, но подтвердить коронавирус ещё должны после вскрытия специалисты.

— Почему она работала с зараженными коронавирусом пациентами с таким заболеванием — никому не понятно, — отметил источник.

Женщина долгое время лежала в реанимации, ее старались спасти, но она умерла.

Пока официального подтверждения этой информации у «Курьер. Среда. Бердск» нет. Как только мы получим комментарии ответственных лиц — мы опубликуем продолжение.

Если у семьи погибшей есть желание осветить подробности трагедии и, возможно, поднять спорные вопросы и добиться ответа — напишите нам на почту bkurer@mail.ru или в WhatsApp +79538789010.

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От редакции

В вашей семье есть жертвы?

Covid-19, 27 июня 2020 20:47
"...но подтвердить коронавирус ещё должны после вскрытия специалисты."
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При чем тут коронавирус, если диагноза по нему еще нет?...
Вот так и формируется "статистика", которой потом пугают народ.

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