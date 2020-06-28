Пожилой мужчина на «Фунтике» сбил молодую цыганку в Бердске
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Пожилой мужчина на «Фунтике» сбил молодую цыганку в Бердске

1:27:516/28/2020
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ДТП произошло 27 июня утром на «водозаборной» дороге в районе микрорайона «Раздольный».

Как удалось выяснить сайту «Свидетель» на месте происшествия от водителя автомобиля «Тойота Функарго», он ехал «тихонько в сторону водозабора на дачу, а она вылетела на дорогу, как из самолёта, из-за стоявшего джипа».

— Джип стоял вот здесь вот, — показывает пенсионер Сергей Васильевич на парковку возле продуктового магазина. – Она выскочила из-за него неожиданно, я и не заметил, и всё… Да всё нормально, сейчас договоримся и разойдёмся.

Мать попавшей под удар автомобиля девушки рассказала сайту «Свидетель», что они торопились на автобус, стоящий на противоположной стороне дороги.

— Мы переходили на автобус, «семёрка» стояла. Мы переходили вот тут, а он ехал оттуда. Ударил её машиной и всё.

Но, как оказалось, этим «всё» произошедшее ещё не закончилось. Пока инспекторы ДПС занимались своей работой – опрашивали свидетелей, составляли схему аварии и конспектировали объяснения участников события – Сергей Васильевич попытался решить проблему, договорившись о денежной компенсации с матерью молодой цыганки той же. Но ему этого не удалось.

Предложенные им «на лечение» гематомы под глазом девушки 5 тысяч рублей напрочь отвергла едва ли не вся «цыганская диаспора» Раздольного, собравшаяся по поводу случившегося на месте происшествия у магазина.

— Они такие шумные, так просто не отстанут. Пенсионер зря с ними пытается договориться. Пусть в суд обращаются за компенсацией. И вообще, всё это больше похоже на подставу, — констатировал кто-то из соседей цыган с Раздольного, тоже пришедших к дороге на шум.

Отделяя «зёрна» от «плевел» относительно произошедшей аварии, с высокой долей достоверности можно сказать, что в протоколе о ней будет записано: девушка-пешеход переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода . А водитель автомобиля, совершивший наезд на пешехода, был трезв.

Вынести решение о денежной компенсации пострадавшей стороне могут исключительно судебные органы.

Источник: svidetel24.info

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