Погодные качели: жара превратилась в +19 в Бердске. На 28 июня объявлен шторм

Температура воздуха ночью +8, +13°C, местами до +21°C, днем +14, +19°C, по востоку до +24°C

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 28-29 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), по югу — местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). 28 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Ветер ночью южный, днем западный 9-14 м/с местами порывы до 22 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, местами до +21°C, днем +14, +19°C, по востоку до +24°C.