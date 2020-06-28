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Штормовое: Шквалистый ветер до 31 м\с бьется в окна Бердска. Возможны грозы и ливни 28 июня 2020

09:14 28.06.2020 Фото: www.pexels.com
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Жара сменилась похолоданием — днем +19. При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Штормовое: Шквалистый ветер до 31 м\с бьется в окна Бердска. Возможны грозы и ливни 28 июня 2020
Ветер ночью южный, днем западный 9-14 м/с местами порывы до 22 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с

28 июня по Новосибирской области ожидается местами шквалистое усиление ветра до 31 м/с, в г. Новосибирск до 30 м/с, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 28-29 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), по югу — местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).  28 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Ветер ночью южный, днем западный 9-14 м/с местами порывы до 22 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, местами до +21°C, днем +14, +19°C, по востоку до +24°C.

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