28 июня в 02:57 (мест) в г. Бердск Новосибирской области загорелся пластиковый контейнер . Ликвидация в 03:06 (мест). На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске
09:29 28.06.2020
На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
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От редакции
Кто поджег?
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