На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске

28 июня в 02:57 (мест) в г. Бердск Новосибирской области загорелся пластиковый контейнер . Ликвидация в 03:06 (мест). На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.