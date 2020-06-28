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Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске

09:29 28.06.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске
Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске

28 июня в 02:57 (мест) в г. Бердск Новосибирской области загорелся пластиковый контейнер . Ликвидация в 03:06 (мест). На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

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