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Сбегал — проголосовал. Проверил два участка. Жена пока не решила, идти голосовать или нет

09:38 28.06.2020
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На каждом участке есть полисмен или полисвумен и похоже медики.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написал Алексей: 

Проголосовал я сегодня за поправки в конституцию РФ.Был на двух участках.Сначала в 11 школе а потом в 9 Детском саду.Везде на входе в зал выдают маску , перчатки и ручку.В последнем месте есть липкая доска на входе для приклеивания грязи .С удовольствием потоптался на ней ,отдирая кроссовки от липучки.На каждом участке есть полисмен или полисвумен и похоже медики.Есть наблюдатели.Разворачивать паспорт на нужных страницах приходилось самому.Кроме меня на участках были и другие избиратели.В школе это пара женщин среднего возраста,а в детском саду мужчина 60-и лет страдающий ожирением.В детском саду в зал входишь из коридора,а уходишь на улицу по пожарному выходу.Я из экономии не стал делать большой круг и перепрыгнул забор и пошёл на работу в свою фотостудию.Жена решила не ходить,так как у неё нет ответа как голосовать.50 на 50% за или против.Но это нормально.Каждый решает за себя

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Аноним, 28 июня 2020 09:52
Бывает жена благоразумнее мужа!
Это еще повезло, что на участке есть наблюдатели и другие ответственные лица, хоть это и не обязаловка на нынешних голосованиях.
В других местах люди голосуют в автобусах, на пеньках, багажниках автомобилей и др. сомнительных местах. А сейчас волонтеры уже стали по домам ходить, предлагая голосование "в ящичек".
Цирк, короче!

Смотрите видео на ютубе: "ПРИШЛИ АГИТАТОРЫ ИЗ УИК. ПРОГОЛОСУЙ ЗА ПЕЧЕНЬКИ. НАДОМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ПАМФИЛОВА, ПОПРАВКИ"
Аноним, 28 июня 2020 09:59
В Омске, женщина, "выигравшая" квартиру, оказалась председателем той же УИК...
"Совпадение? Не думаю..."
Аноним, 28 июня 2020 10:29
К мнению жены всегда надо прислушиваться-плохого не посоветует. Женщина сначала всё взвесит,а потом сделает выбор.Почему детям с 0 до 16 лет выделили по 10 тыс руб ,а с 16-18 лет уже не дети??? Выпускники и даже студенты тоже ЕСТЬ хотят. Пенсионеры живут или вернее сказать выживают на 10 тыс руб,а может и умирают от КОВИДа 19??? За что нам пенсионерам голосовать-за 10 тыс??? вот бы за 132 руб ,как в СССР. Можно было позволить себе и отдохнуть и подлечиться,зубы вставить.

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