Сбегал — проголосовал. Проверил два участка. Жена пока не решила, идти голосовать или нет

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написал Алексей:

Проголосовал я сегодня за поправки в конституцию РФ.Был на двух участках.Сначала в 11 школе а потом в 9 Детском саду.Везде на входе в зал выдают маску , перчатки и ручку.В последнем месте есть липкая доска на входе для приклеивания грязи .С удовольствием потоптался на ней ,отдирая кроссовки от липучки.На каждом участке есть полисмен или полисвумен и похоже медики.Есть наблюдатели.Разворачивать паспорт на нужных страницах приходилось самому.Кроме меня на участках были и другие избиратели.В школе это пара женщин среднего возраста,а в детском саду мужчина 60-и лет страдающий ожирением.В детском саду в зал входишь из коридора,а уходишь на улицу по пожарному выходу.Я из экономии не стал делать большой круг и перепрыгнул забор и пошёл на работу в свою фотостудию.Жена решила не ходить,так как у неё нет ответа как голосовать.50 на 50% за или против.Но это нормально.Каждый решает за себя