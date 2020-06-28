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Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей

09:43 28.06.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Яну вы видите на фото. Ее ищет полиция. Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.

Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей
Потерпевшему гражданка представилась именем «Яна»

Отделом полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемая в хищении денежных средств с банковской карты. 17 июня в доме по улице Железнодорожной, после совместного распития алкогольных напитков, она похитила у 49-летнего мужчины банковскую карту, впоследствии рассчитавшись ею в различных магазинах на общую сумму более 3 тысяч рублей. Потерпевшему гражданка представилась именем «Яна».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.

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От редакции

Знаете Яночку?

Аноним, 28 июня 2020 10:14
НВР:
Нет не знаем. Но по фото видно, что девушка законопослушная , не может быть, чтобы законопослушный человек в повязке сделал плохое! Наговаривает на неё собутыльник! Вот если бы без повязки, то точно "плохой не лояльный" человек...
Sov, 28 июня 2020 11:12
Ха, прикольно! Когда у ребёнка из кармана телефон поперли, так в возбуждении дела отказали, потому что маленький ущерб. Все силы потратили не на поиски вора и телефона, а на доказательства «малости ущерба».
А тут ущерб копеечный, но статья «электронная», и на тебе, все на ушах, ищут! Фото публикуют! И камеры посмотрели! Трудяги.

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