Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей

Яну вы видите на фото. Ее ищет полиция. Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.

Потерпевшему гражданка представилась именем «Яна»

Отделом полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемая в хищении денежных средств с банковской карты. 17 июня в доме по улице Железнодорожной, после совместного распития алкогольных напитков, она похитила у 49-летнего мужчины банковскую карту, впоследствии рассчитавшись ею в различных магазинах на общую сумму более 3 тысяч рублей. Потерпевшему гражданка представилась именем «Яна».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.