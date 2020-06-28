Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей

Отделом полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемая в хищении денежных средств с банковской карты. 17 июня в доме по улице Железнодорожной, после совместного распития алкогольных напитков, она похитила у 49-летнего мужчины банковскую карту, впоследствии рассчитавшись ею в различных магазинах на общую сумму более 3 тысяч рублей. Потерпевшему гражданка представилась именем «Яна».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.
Нет не знаем. Но по фото видно, что девушка законопослушная , не может быть, чтобы законопослушный человек в повязке сделал плохое! Наговаривает на неё собутыльник! Вот если бы без повязки, то точно "плохой не лояльный" человек...
А тут ущерб копеечный, но статья «электронная», и на тебе, все на ушах, ищут! Фото публикуют! И камеры посмотрели! Трудяги.