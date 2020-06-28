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Привязывала к ножке стола и выгоняла спать в холодную баню 8-летнюю падчерицу мама на Амуре. Папа был на вахте

09:56 28.06.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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Ребенка забрали из семьи и передали под опеку дедушке. Женщину судили.

Привязывала к ножке стола и выгоняла спать в холодную баню 8 летнюю падчерицу мама на Амуре. Папа был на вахте
Приговором Зейского районного суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 4 года

Собранные следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Как установлено следствием и судом, осужденная, проживая со своим сожителем, их совместным ребенком 2018 года рождения и дочерью сожителя 2012 года рождения в частном доме в селе Александровка Зейского района, на протяжении ноября 2018 года в период отсутствия мужчины, который работал вахтовым методом и на длительное время выезжал за пределы своего места жительства, применяла физические и психические страдания своей падчерице. Так, женщина систематически применяла насилие, причиняющее физическую боль девочке, неоднократно оставляла ее ночевать в неприспособленном для проживания помещении бани при отсутствии тепла и света в холодное время года, привязывала к ножке кухонного стола, оскорбляла и унижала девочку.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников органов опеки, главы сельского муниципального образования и подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции в конце ноября 2018 года девочка была изъята из семьи и обследована в медицинском учреждении. После изучения условий проживания несовершеннолетней, она передана под опеку дедушке.

Приговором Зейского районного суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 4 года.

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