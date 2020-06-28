9000 человек за 27 июня сделали свой выбор ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию в Бердске

1 июля – объявлено официальным днем голосования

По данным ТИК Бердска, явка за 27 июня составила 10,87%.

— Установлена численность избирателей среди бердчан на 27 июня. Так, в помещении УИК проголосовали 7187 человек. На дому — 1117 избирателей. Также производилось 18 выходов для голосования на придомовых территориях. Там сделали свой выбор 716 участников голосования,- прокомментировали в ТИК.

Напомним,что наряду с голосованием по поправкам в Конституцию РФ продолжается голосование на избирательных участках по «Народному бюджету». В данном голосовании жители Бердска смогут выбрать наиболее значимую проблему в городе для последующего её устранения представителями власти.