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9000 человек за 27 июня сделали свой выбор ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию в Бердске

14:19 28.06.2020, Алина Бурова Фото: freeimages.com
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По данным ТИК Бердска, явка за 27 июня составила 10,87%.

9000 человек за 27 июня сделали свой выбор ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию в Бердске
1 июля – объявлено официальным днем голосования

По данным ТИК Бердска, явка за 27 июня составила 10,87%.

— Установлена численность избирателей среди бердчан на 27 июня. Так, в помещении УИК проголосовали 7187 человек. На дому — 1117 избирателей. Также производилось 18 выходов для голосования на придомовых территориях. Там сделали свой выбор 716 участников голосования,- прокомментировали в ТИК.

Напомним,что наряду с голосованием по поправкам в Конституцию РФ продолжается голосование на избирательных участках по «Народному бюджету». В данном голосовании жители Бердска смогут выбрать наиболее значимую проблему в городе для последующего её устранения представителями власти.

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