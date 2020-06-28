Сюр: видео марширующего барабанщика под дробь белого барабана в глухом лесу Бердска. И немного пьяного УАЗика

Днем 27 июня по тропе здоровья бурно под звуки марша ходил молодой человек в темных очках. На его груди висел огромный барабан. По лесу разносились звуки – может, армия вернулась в эти леса? Тут когда-то был 21 полк.

Маршировал под звуки барабана юноша в лесу Бердска

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» попало видео барабанщика в лесу.

Вот что рассказал автор видео:

— Вчера, 27 июня, часов в 16.00 пошли до Обского моря. Идем по лесу. Слышим звуки барабанят – вроде как марш.



— Это что, армия? Может, ожил 21 полк? (именно в этим месте полно землянок)?Марш все ближе. Ближе. Нам все страшнее)И тут на нас, как из сюрреалистической картины, сходит юноша в темных очках, с огромным белым барабаном на груди. Он марширует в такт своей же барабанной музыке.Мы просто замерли на обочине. Он же, не замечая нас, промаршировал мимо.Тут мы включили видео и успели записать лишь его удаление. Но вы можете услышать на видео барабанную дробь.

Через метров 15 места встречи с барабанщиком – в вечной луже сидел УАЗик. Дверь распахнута – на сиденье, судя по мятому лицу, не очень трезвый водитель.

— Может, барабанщик так привлекает внимание с ЧП с уазиком? – подумали мы. — Да, не, наверное, ждет подвоза бензина, пока дремлет.

Звуки барабана удалялись.



Через полчаса мы возвращались. УАЗик исчез. И юноша с белым барабаном тоже.В общем, сюр. Полный сюр в глухом лесу Бердска.

Наверное, он готовился к конкурсу барабанщиков, решили мы. Как вы думаете?