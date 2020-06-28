Сюр: видео марширующего барабанщика под дробь белого барабана в глухом лесу Бердска. И немного пьяного УАЗика

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» попало видео барабанщика в лесу.
Вот что рассказал автор видео:
— Вчера, 27 июня, часов в 16.00 пошли до Обского моря. Идем по лесу. Слышим звуки барабанят – вроде как марш.
Марш все ближе. Ближе. Нам все страшнее)
И тут на нас, как из сюрреалистической картины, сходит юноша в темных очках, с огромным белым барабаном на груди. Он марширует в такт своей же барабанной музыке.
Мы просто замерли на обочине. Он же, не замечая нас, промаршировал мимо.
Тут мы включили видео и успели записать лишь его удаление. Но вы можете услышать на видео барабанную дробь.
Через метров 15 места встречи с барабанщиком – в вечной луже сидел УАЗик. Дверь распахнута – на сиденье, судя по мятому лицу, не очень трезвый водитель.
— Может, барабанщик так привлекает внимание с ЧП с уазиком? – подумали мы. — Да, не, наверное, ждет подвоза бензина, пока дремлет.
Звуки барабана удалялись.
В общем, сюр. Полный сюр в глухом лесу Бердска.
Наверное, он готовился к конкурсу барабанщиков, решили мы. Как вы думаете?
Попытка отвлечь от строительства свалки в центре Бердска провалена.