Мусорный контейнер «Бар 24» убрали, а мусор почему оставили в Бердске?

Просто же можно натянуть перчатки – благо сейчас они должны быть у каждого – собрать мусор и все чудесно!

Мусор остался

Контейнер еще стоит и мусор лежит

Несколько раз на минувшей неделе в редакцию звонили жители ул.Рогачева и жаловались на мусор около контейнера «Бар 24», что на остановке «Дом ветеранов» в Бердске.

Мы съездили в обед в пятницу, 26 июня, и сделали фото этого места. По правде, мусорка была с замком, видимо, бар не работает из-за самоизоляции. А мусор валят нерадивые жители домов…

Через полчаса контейнер исчез. Правда, мусор остался.

Мусор лежал и вчера, 27 июня. Вот возникает, вопрос – а неужели было сложно собрать мусор. Ну неужели СТО, чей контейнер, рядом жалко места в мусорке. Ведь к вам же тоже едут клиенты и видят сральню на въезде? К тому же на втором баке написано СТО. И теперь мусор воняет около вашего одного контейнера.

Просто же можно натянуть перчатки – благо сейчас они должны быть у каждого – собрать мусор и все чудесно!

У вас чистота. У звонящих в редакцию возмущенных граждан – глаз радуется и психоза меньше. А мы радуемся, что вы радуетесь!