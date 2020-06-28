28.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Мусорный контейнер «Бар 24» убрали, а мусор почему оставили в Бердске?

11:08 28.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Просто же можно натянуть перчатки – благо сейчас они должны быть у каждого – собрать мусор и все чудесно!

Мусорный контейнер Бар 24 убрали, а мусор почему оставили в Бердске?
Мусор остался
Мусорный контейнер Бар 24 убрали, а мусор почему оставили в Бердске?
Контейнер еще стоит и мусор лежит

Несколько раз на минувшей неделе в редакцию звонили жители ул.Рогачева и жаловались на мусор около контейнера «Бар 24», что на остановке «Дом ветеранов»  в Бердске.

Мы съездили в обед в пятницу, 26 июня, и сделали фото этого места. По правде, мусорка была с замком, видимо, бар не работает из-за самоизоляции. А мусор валят нерадивые жители домов…

Через полчаса контейнер исчез. Правда, мусор остался.

Мусор лежал и вчера, 27 июня. Вот возникает, вопрос – а неужели было сложно собрать мусор. Ну неужели СТО, чей контейнер, рядом жалко места в мусорке. Ведь к вам же тоже едут клиенты и видят сральню на въезде? К тому же на втором баке написано СТО. И теперь мусор воняет около вашего одного контейнера.

Просто же можно натянуть перчатки – благо сейчас они должны быть у каждого – собрать мусор и все чудесно!

У вас чистота. У звонящих в редакцию возмущенных граждан – глаз радуется и психоза меньше. А мы радуемся, что вы радуетесь!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чей мусор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому добавят к пенсии по 3500 рублей с 1 июля 2020 года, разъяснил Топилин
11:39 28-06-2020
Кому добавят к пенсии по 3500 рублей с 1 июля 2020 года, разъяснил Топилин
БердскМусорный контейнер "Бар 24" убрали, а мусор почему оставили в Бердске?
11:08 28-06-2020
Мусорный контейнер
БердскСюр: видео марширующего барабанщика под дробь белого барабана в глухом лесу Бердска. И немного пьяного УАЗика 1
10:55 28-06-2020
Сюр: видео марширующего барабанщика под дробь белого барабана в глухом лесу Бердска. И немного пьяного УАЗика
Привязывала к ножке стола и выгоняла спать в холодную баню 8-летнюю падчерицу мама на Амуре. Папа был на вахте
09:56 28-06-2020
Привязывала к ножке стола и выгоняла спать в холодную баню 8-летнюю падчерицу мама на Амуре. Папа был на вахте
Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей 2
09:43 28-06-2020
Выпивали вместе: и девушка Яна стащила банковскую карточку у новосибирца. Накупила еды на 3000 рублей
Сбегал - проголосовал. Проверил два участка. Жена пока не решила, идти голосовать или нет 3
09:38 28-06-2020
Сбегал - проголосовал. Проверил два участка. Жена пока не решила, идти голосовать или нет
БердскНочью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске
09:29 28-06-2020
Ночью горел пластиковый контейнер на Красной Сибири в Бердске
БердскШтормовое: Шквалистый ветер до 31 м\с бьется в окна Бердска. Возможны грозы и ливни 28 июня 2020
09:14 28-06-2020
Штормовое: Шквалистый ветер до 31 м\с бьется в окна Бердска. Возможны грозы и ливни 28 июня 2020
Бердск124 потенциально больных ковидом ждут результат теста в Бердске. Из них 20 детей
09:05 28-06-2020
124 потенциально больных ковидом ждут результат теста в Бердске. Из них 20 детей
БердскПогодные качели: жара превратилась в +19 в Бердске. На 28 июня объявлен шторм
08:57 28-06-2020
Погодные качели: жара превратилась в +19 в Бердске. На 28 июня объявлен шторм