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200 тысяч жителей региона поддержали инициативу присвоения Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести»

15:43 28.06.2020 Фото: pixabay.com
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Среди проголосовавших – известные деятели медицины, культуры и спорта нашего региона. Я отношусь к этой идее как к нужной и правильной. Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почётное звание, отметил губернатор Травников.

200 тысяч жителей региона поддержали инициативу присвоения Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести»
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Вместе с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Новосибирской области проходит сбор подписей за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Среди проголосовавших – известные деятели медицины, культуры и спорта нашего региона.

Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, жители региона активно участвуют в сборе подписей за право присвоения Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Так, на текущий момент 28 июня инициативу поддержали около 200 тысяч жителей региона.

«Я отношусь к этой идее как к нужной и правильной. Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почётное звание. Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и всей Новосибирской области сделали для Великой Победы», – отмечал ранее Губернатор Андрей Травников.

До дня голосования на избирательные участки пришли проголосовать известные в регионе деятели медицины, культуры и спорта. «Это очень важный этап в жизни страны, большая дискуссия развернулась вокруг и до принятия, и в связи с эпидемиологической ситуацией, когда было перенесено голосование. Конституция – это живой инструмент, который подстраивается под ситуацию в мире, и на ту роль, которую Россия сейчас занимает, те изменения, которые пришли в общество, безусловно отражены в поправках и безусловно очень важно их поддержать», – отметил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

Что касается сбора подписей за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», Олег Иванинский отметил: «Новосибирск имеет богатую историю. Каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. Можно много говорить о тех достижениях, которые были сделаны нашими земляками – это и военные госпитали, благодаря которым стало возможным вернуть в строй многих солдат и офицеров. В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и я считаю, мы должны добиться этого высокого звания».

Известный скрипач и общественный деятель, наш земляк Михаил Симонян рассказал, что голосование проходит в очень комфортном и безопасном режиме. Он отметил, что особенно важными считает поправки, касающиеся объявления российской культуры наследием государства, а также поправки в социальной сфере: «Эти поправки регламентируют очень мощный социальный пакет для граждан. Действительно, и поддержка некоммерческих организаций очень важна, и волонтерство, и культура. Особенно мне нравится то, что русский язык будет являться государственным языком».

В свою очередь, депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин подчеркнул: «Мы принимаем на себя очень долгожданное, но правильное определение. Я говорю сейчас о более чётко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить. Поэтому здесь я считаю, что это уже поправки, которые характеризуют сильное государство».

Напомним, что сегодня – четвертый день голосования до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 28 июня работают 2012 избирательных участков. Избирательные участки будут работать сегодня и по 30 июня, а также непосредственно в день общероссийского голосования – 1 июля – с 8.00 до 20.00 часов. Голосование в регионе проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям – в случае их отсутствия.

Для справки:

По сообщению областного избиркома, за первые два дня общероссийского голосования в регионе проголосовали 262 855 избирателей.

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Для граждан работает Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону горячей линии можно получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00).

Подробная информация о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации размещена на сайте Избирательной комиссии Новосибирской области.

Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области.

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От редакции

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Аноним, 28 июня 2020 17:59
200000 это те которые требовали переименовать аэропорт Толмачева? Что за страсть в переписывании и переименовании?

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