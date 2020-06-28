Водитель Toyota вылетел на встречку под грузовик Hino на трассе К-17р «Новосибирск-Карасук». Водитель легковушки погиб

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом

27 июня в 18.55 42-летний житель Ленинского района, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по автодороге К-17р «Новосибирск-Карасук» в сторону р.п. Ордынского. В пути следования, на 76-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино» под управлением 53-летнего жителя Новосибирска.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.