28.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Водитель Toyota вылетел на встречку под грузовик Hino на трассе К-17р «Новосибирск-Карасук». Водитель легковушки погиб

18:40 28.06.2020 Фото: pixabay
0

Трагедия произошла 27 июня в 18.55. Погиб 42-летний житель Ленинского района.

Водитель Toyota вылетел на встречку под грузовик Hino на трассе К 17р «Новосибирск Карасук». Водитель легковушки погиб
В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом

27 июня в 18.55 42-летний житель Ленинского района, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по автодороге К-17р «Новосибирск-Карасук» в сторону р.п. Ордынского. В пути следования, на 76-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино» под управлением 53-летнего жителя Новосибирска.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
21:52 28-06-2020
Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
К этим женским именам деньги просто липнут с рождения. Их всего 5. Ты вошла в их число?
21:50 28-06-2020
К этим женским именам деньги просто липнут с рождения. Их всего 5. Ты вошла в их число?
Почему опасно спать напротив зеркала. Узнай и перевесь его срочно!
21:42 28-06-2020
Почему опасно спать напротив зеркала. Узнай и перевесь его срочно!
Много пил: Как быстро избавиться от перегара?
21:35 28-06-2020
Много пил: Как быстро избавиться от перегара?
Почему китайцы не берут русских девушек замуж? Три главных недостатка россиянок честно назвал журналист из Китая
20:09 28-06-2020
Почему китайцы не берут русских девушек замуж? Три главных недостатка россиянок честно назвал журналист из Китая
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 1
19:45 28-06-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскС погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме 2
19:33 28-06-2020
С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме
6791 зараженных COVID-19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа - 104
18:49 28-06-2020
6791 зараженных COVID-19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа - 104
Водитель Toyota вылетел на встречку под грузовик Hino на трассе К-17р «Новосибирск-Карасук». Водитель легковушки погиб
18:40 28-06-2020
Водитель Toyota вылетел на встречку под грузовик Hino на трассе К-17р «Новосибирск-Карасук». Водитель легковушки погиб
БердскШторм на Обском море в Бердске 28 июня: никого и ничего кроме ветра и волн
18:30 28-06-2020
Шторм на Обском море в Бердске 28 июня: никого и ничего кроме ветра и волн