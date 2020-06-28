6791 зараженных COVID-19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа — 104

За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 28 июня

За последние сутки в России выявлен 6 791 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 198 (32,4%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ – 0%



2. г. Москва, Республика Крым – 0,3%3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область – 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 634 437 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек:

Московская область – 1319

Москва – 1052

Санкт-Петербург – 598

Свердловская область – 210



Кабардино-Балкарская Республика – 145Иркутская область – 135Ростовская область – 129Сахалинская область – 125Ханты-Мансийский АО – 101Карачаево-Черкесская Республика – 99Ямало-Ненецкий автономный округ – 95Республика Дагестан – 90Нижегородская область – 84Тамбовская область – 83Красноярский край – 71Новосибирская область – 66Хабаровский край – 60Пензенская область – 58Архангельская область – 57Республика Адыгея – 57Челябинская область – 55Краснодарский край – 54Самарская область – 53Камчатский край – 53Липецкая область – 51Ульяновская область – 51Брянская область – 48Тульская область – 46Кировская область – 42Республика Коми – 39Томская область – 38Смоленская область – 36Саратовская область – 36Республика Чувашия – 32Алтайский край – 30Ярославская область – 23Республика Бурятия – 23Ставропольский край – 21Омская область – 21Забайкальский край – 21Приморский край – 19Волгоградская область – 17Республика Саха (Якутия) – 17Тюменская область – 15Костромская область – 14Мурманская область – 13Республика Мордовия – 13Курганская область – 13Белгородская область – 12Астраханская область – 12Республика Хакасия – 12Кемеровская область – 12Амурская область – 12Курская область – 11Республика Северная Осетия-Алания – 11Ленинградская область – 10Республика Ингушетия – 10Республика Башкортостан – 10Пермский край – 10Владимирская область – 9Орловская область – 9Вологодская область – 9Республика Алтай – 9Воронежская область – 8Калининградская область – 7Оренбургская область – 6Республика Тыва – 5Тверская область – 4Республика Марий Эл – 4Калужская область – 3Республика Татарстан – 3Ивановская область – 2Магаданская область – 2Рязанская область – 1Псковская область – 1Республика Крым – 1Севастополь – 1Удмуртская Республика – 1

За весь период выписано по выздоровлению 399 087 человек.

За сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 24

Санкт-Петербург – 21

Московская область – 6

Ханты-Мансийский АО – 4



Новосибирская область – 4Ивановская область – 3Тульская область – 3Архангельская область – 3Нижегородская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Орловская область – 2Ленинградская область – 2Ростовская область – 2Республика Дагестан – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Ставропольский край – 2Республика Чувашия – 2Владимирская область – 1Липецкая область – 1Рязанская область – 1Смоленская область – 1Тверская область – 1Мурманская область – 1Республика Крым – 1Краснодарский край – 1Севастополь – 1Чеченская Республика – 1Республика Марий Эл – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Свердловская область – 1Тюменская область – 1Республика Бурятия – 1

За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 19 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 337 – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 298 тыс. человек.