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6791 зараженных COVID-19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа — 104

18:49 28.06.2020 Фото: www.pexels.com
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Нарастающим итогом выявлено 634 437 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

6791 зараженных COVID 19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа 104
За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
6791 зараженных COVID 19 за сутки на 28 июня в России. Жертв за 24 часа 104

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 28 июня

За последние сутки в России выявлен 6 791 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 198 (32,4%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ – 0%

2. г. Москва, Республика Крым – 0,3%
3. Московская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Калининградская область – 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 634 437 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 735 человек:

Московская область – 1319
Москва – 1052
Санкт-Петербург – 598
Свердловская область – 210

Кабардино-Балкарская Республика – 145
Иркутская область – 135
Ростовская область – 129
Сахалинская область – 125
Ханты-Мансийский АО – 101
Карачаево-Черкесская Республика – 99
Ямало-Ненецкий автономный округ – 95
Республика Дагестан – 90
Нижегородская область – 84
Тамбовская область – 83
Красноярский край – 71
Новосибирская область – 66
Хабаровский край – 60
Пензенская область – 58
Архангельская область – 57
Республика Адыгея – 57
Челябинская область – 55
Краснодарский край – 54
Самарская область – 53
Камчатский край – 53
Липецкая область – 51
Ульяновская область – 51
Брянская область – 48
Тульская область – 46
Кировская область – 42
Республика Коми – 39
Томская область – 38
Смоленская область – 36
Саратовская область – 36
Республика Чувашия – 32
Алтайский край – 30
Ярославская область – 23
Республика Бурятия – 23
Ставропольский край – 21
Омская область – 21
Забайкальский край – 21
Приморский край – 19
Волгоградская область – 17
Республика Саха (Якутия) – 17
Тюменская область – 15
Костромская область – 14
Мурманская область – 13
Республика Мордовия – 13
Курганская область – 13
Белгородская область – 12
Астраханская область – 12
Республика Хакасия – 12
Кемеровская область – 12
Амурская область – 12
Курская область – 11
Республика Северная Осетия-Алания – 11
Ленинградская область – 10
Республика Ингушетия – 10
Республика Башкортостан – 10
Пермский край – 10
Владимирская область – 9
Орловская область – 9
Вологодская область – 9
Республика Алтай – 9
Воронежская область – 8
Калининградская область – 7
Оренбургская область – 6
Республика Тыва – 5
Тверская область – 4
Республика Марий Эл – 4
Калужская область – 3
Республика Татарстан – 3
Ивановская область – 2
Магаданская область – 2
Рязанская область – 1
Псковская область – 1
Республика Крым – 1
Севастополь – 1
Удмуртская Республика – 1

За весь период выписано по выздоровлению 399 087 человек.

За сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 24
Санкт-Петербург – 21
Московская область – 6
Ханты-Мансийский АО – 4

Новосибирская область – 4
Ивановская область – 3
Тульская область – 3
Архангельская область – 3
Нижегородская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Орловская область – 2
Ленинградская область – 2
Ростовская область – 2
Республика Дагестан – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Ставропольский край – 2
Республика Чувашия – 2
Владимирская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Смоленская область – 1
Тверская область – 1
Мурманская область – 1
Республика Крым – 1
Краснодарский край – 1
Севастополь – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Марий Эл – 1
Кировская область – 1
Саратовская область – 1
Свердловская область – 1
Тюменская область – 1
Республика Бурятия – 1

За весь период от коронавируса умерло 9 073 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 19 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 337 – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 298 тыс. человек.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/
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