С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме

Она стала первой жертвой коронавируса в Искитиме. Ирине Александровне 1 июля исполнилось бы 39 лет.

Антюхина Ирина Александровна (01.07.1981 — 25.06.2020) погибла от коронавируса

Первой жертвой коронавируса в Искитиме стала медсестра ЦГБ. Об этом мы писали накануне. Сегодня, 28 июня, в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратились родные погибшей Ирины Антюхиной. Близкие разрешили озвучить имя и диагноз. Ирине Александровне было всего лишь 38 лет.

Она не дожила до своего 39-летия, 1 июля, всего лишь неделю.

27 июня родные и коллеги простились с Ириной Антюхиной.



Она работала медсестрой и в пандемию брала мазки у зараженных коронавирусом. После того, как она сама заболела, то долго лежала в реанимации. К сожалению, ее не спасли. Усугубило течение болезни и имевшееся заболевание.

17-летняя дочь Ирины осталась без самого близкого человека. Родная сестра Ирины Александровны будет оформлять опеку над девочкой.

В ближайшее время мы расскажем историю безвременно ушедшей Антюхиной Ирины Александровны. Которая была на передовой борьбы со страшной инфекцией, захватившей весь мир.

Редакция выражает соболезнования родным Ирины Александровны Антюхиной.