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Почему китайцы не берут русских девушек замуж? Три главных недостатка россиянок честно назвал журналист из Китая

20:09 28.06.2020 Фото: https://www.sohu.com/
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Например, они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела.

Почему китайцы не берут русских девушек замуж? Три главных недостатка россиянок честно назвал журналист из Китая
Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки»

Русские женщины славятся своей красотой, однако есть несколько причин, по которым иностранцы не стремятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu.
Как отметил автор статьи, о России сложилось немало странных стереотипов: «будь то смелый народный обычай заводить медведей в качестве домашних питомцев или любовь русских к водке». Однако самым загадочным явлением он назвал местных жительниц, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа.
«Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», — заметил журналист.

При этом он подчеркнул, что такие браки являются нечастым явлением — по трем «реальным причинам».
Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки».
«Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — пояснил автор.
Кроме того, китайским женихам не подходит «дерзкий характер» россиянок, считает журналист.
«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — перечислил свои претензии автор.

Многих китайцев также смущает расхожее мнение о том, что россиянки якобы резко набирают вес после женитьбы.
«Долгое время ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин», — сокрушается журналист.
Он поспешил заверить своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.

В заключение автор материала подчеркнул, что желание вступить в брак должно основываться не на внешности избранницы, а на ее характере и осознании, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.

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