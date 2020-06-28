Почему опасно спать напротив зеркала. Узнай и перевесь его срочно!

Так, славяне полагали, что зеркало способно открывать двери в потусторонний мир

Почему нельзя спать напротив зеркала

Зеркала являются неотъемлемой частью нашей жизни. В современном интерьере, помимо своей основной функции, они часто выполняют и декоративную. Мы видим зеркала не только в ванной и прихожей, но и гостиной, и даже спальне. Но какими бы современными мы не были, от поверий и примет нам не убежать. К примеру, многие именно по этой причине выступают против зеркала в спальне, особенно если оно стоит перед кроватью. Давайте разберемся, почему нельзя спать напротив зеркала.

Народные поверья



В давние времена, когда люди не могли дать объяснение тому или иному явлению, они все списывали на магию или сверхсилы, сообщает. Нередко магическими особенностями они наделяли и предметы. Зеркала в этом списке всегда занимали лидирующие позиции.

Славяне

Так, славяне полагали, что зеркало способно открывать двери в потусторонний мир. Оно всегда являлось пристанищем духов, как добрых, так и злых. С этим же утверждением у славян связан и обычай занавешивать зеркало в доме после смерти человека. Считается, что в течение сорока дней душа умершего находится на земле и может отразиться в зеркалах, напугав жителей дома.

Западная Европа

В Западной Европе также считали, что не стоит ставить зеркало рядом с кроватью. Европейцы были уверены, что если спящий человек отразится в нем, то он может не проснуться. Связывали это с тем, что во время сна наша душа путешествует, а, залетев в зеркало, может заблудиться в потустороннем мире и не вернуться.

Отдельные народы называли зеркало энергетическим вампиром. Они верили, что если долгое время смотреть в него, что можно таким образом сократить свою жизнь, так как зеркало забирает у человека его годы на земле. По этой же причине оберегали от зеркал и маленьких детей, считая, что неокрепшая душа не сможет защититься от энергетически сильного предмета.

Восток

Согласно восточному учению фен-шуй, которое обрело немалую популярность в странах постсоветского пространства, нельзя размещать зеркала напротив двери или окна. Так вся положительная энергия семьи будет выходить за пределы дома.

Что же касается спальни, то на Востоке, напротив, выступают за установку зеркал в ней. Однако спать рядом с зеркалами нельзя. Во время сна их советуют отворачивать к стене, в том числе и маленькие. Считается, что даже если человек не отражается во время сна в зеркале, то, проходя мимо него ночью, все равно получит поток негативной энергии.

Эзотерика

Эзотерики также имеют свое мнение, относительно расположения зеркал в доме. Они уверены, что во время сна человек выходит в астрал и путешествует в пространстве. Зеркало в этом случае выступает некой обманкой, которая может затянуть в себя душу и не отпускать ее. В таком случае человек может потерять свое астральное «я» и стать более уязвимым.

Кроме того, эзотерические учения говорят о том, что отражающие поверхности способны высасывать положительную ауру. Именно поэтому не стоит слишком долго смотреться в зеркало, а спать напротив так и вовсе противопоказано.

Что же делать?

Если вы верите в магические свойства зеркала, а обойтись без него в спальне невозможно, в таком случае лучше разместить его не напротив кровати. Также отдавайте предпочтение круглым или овальным зеркалам. Такая форма не пригодна для магического использования, поскольку считается, что вход в потусторонний мир может быть только прямоугольным.

Вот вам еще пара советов по размещению зеркал:

Вешайте зеркало так, чтобы полностью в нем отражаться. К примеру, если в зеркале не видна голова, то это может спровоцировать головные боли и мигрени.



Не покупайте антиквариат. Сгустки негативной энергетики, скопившиеся за годы в таком зеркале, не принесут вам ничего положительного.Занавешивайте зеркала в спальне на ночь непрозрачной тканью. А днем очищайте их влажным способом.Ответ на вопрос «почему нельзя спать напротив зеркала?» волнует многих людей. Особенно суеверных. Верить Вам в магическое предназначение зеркал или нет — дело только Ваше. Но, если Вас терзают хоть малейшие сомнения по этому поводу — лучше вообще отказаться от зеркал в спальне. Ну или хотя бы воспользоваться нашими советами, чтобы себя успокоить. Ведь главное, что нужно для счастья, это гармония в душе.