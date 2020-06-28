К этим женским именам деньги просто липнут с рождения. Их всего 5. Ты вошла в их число?

5 женских имен, к которым деньги «липнут» с рождения
Любопытный вывод сделали эзотерики, просматривая списки самых богатых людей в журнале Forbes. Среди прочих богачей встречаются женские имена и некоторые из них наиболее часто. Эксперты выделили пять имен, чьи обладательницы редко отказывают себе в материальных благах.
Итак, кто же эти счастливицы?
1 Елена
Елены живут в финансовом достатке, и дам с таким именем, которые стали весьма успешны и влиятельны, можно насчитать великое множество. Это целеустремленные и вполне состоявшиеся женщины, которые часто становятся руководителями крупных компаний и успешно ведут свой бизнес самостоятельно. Елены редко зависят от мужчин и всего добиваются в жизни сами. Карьера для них зачастую бывает важнее домашнего очага. Они уверены в себе и никогда не будут влачить нищенское существование.
2 Татьяна
Женщин по имени Татьяна в бизнесе можно встретить довольно часто. Они успешно руководят компаниями и стремятся достигнуть миллионного состояния. Это обусловлено их энергетикой, которая заложена в самом имени. Долгое время они остаются на пике популярности и востребованности на любом рабочем месте. Имя Татьяна заряжено на успех, поэтому всегда приносит прибыль своей владелице.
3 Наталья
Натальи тоже с рождения не знакомы с бедностью. Это им обеспечивает не сама энергетика имени, а черты характера Натальи, которые в большей степени присущи успешным бизнесменам-мужчинам. Это упрямство, стойкость и настойчивость. На протяжении их существования постоянный доход им обеспечен.
4 Лидия
Имя это в настоящее время многими забыто, и зря. Среди Лидий множество успешных предпринимателей и руководителей. Лидия в жизни всегда финансово независима и весьма успешна. Эти женщины с легкостью строят карьеру или ведут свой бизнес. Если же Лидии не удалось по каким-то причинам продвинуться в карьере, она всегда успешно выходит замуж за обеспеченного человека.
5 Ольга
Ольги делают деньги, можно сказать, из воздуха. Такой дар дан им природой от рождения. В этом случае этим женщинам стоит поблагодарить не знаки зодиака, а своих родителей, которые наградили их этим именем. Ольги пользуются этим даром и всегда привлекают денежную удачу на свою сторону. В их кошельках не бывает пусто.
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