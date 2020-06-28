К этим женским именам деньги просто липнут с рождения. Их всего 5. Ты вошла в их число?

Эксперты выделили пять имен, чьи обладательницы редко отказывают себе в материальных благах. Обладательницам этих имен нужно сказать спасибо родителям за выбранное имя.

Елена Батурина подтверждает своим богатством выводы экспертов об имени Елена

5 женских имен, к которым деньги «липнут» с рождения

Любопытный вывод сделали эзотерики, просматривая списки самых богатых людей в журнале Forbes. Среди прочих богачей встречаются женские имена и некоторые из них наиболее часто. Эксперты выделили пять имен, чьи обладательницы редко отказывают себе в материальных благах.

Итак, кто же эти счастливицы?

1 Елена

Елены живут в финансовом достатке, и дам с таким именем, которые стали весьма успешны и влиятельны, можно насчитать великое множество. Это целеустремленные и вполне состоявшиеся женщины, которые часто становятся руководителями крупных компаний и успешно ведут свой бизнес самостоятельно. Елены редко зависят от мужчин и всего добиваются в жизни сами. Карьера для них зачастую бывает важнее домашнего очага. Они уверены в себе и никогда не будут влачить нищенское существование.

2 Татьяна

Женщин по имени Татьяна в бизнесе можно встретить довольно часто. Они успешно руководят компаниями и стремятся достигнуть миллионного состояния. Это обусловлено их энергетикой, которая заложена в самом имени. Долгое время они остаются на пике популярности и востребованности на любом рабочем месте. Имя Татьяна заряжено на успех, поэтому всегда приносит прибыль своей владелице.

3 Наталья

Натальи тоже с рождения не знакомы с бедностью. Это им обеспечивает не сама энергетика имени, а черты характера Натальи, которые в большей степени присущи успешным бизнесменам-мужчинам. Это упрямство, стойкость и настойчивость. На протяжении их существования постоянный доход им обеспечен.

4 Лидия

Имя это в настоящее время многими забыто, и зря. Среди Лидий множество успешных предпринимателей и руководителей. Лидия в жизни всегда финансово независима и весьма успешна. Эти женщины с легкостью строят карьеру или ведут свой бизнес. Если же Лидии не удалось по каким-то причинам продвинуться в карьере, она всегда успешно выходит замуж за обеспеченного человека.

5 Ольга