В рубрику «Сообщи свои новости» Житель Бердска:
Кто знает, подскажите. Какое изменение тарифа по электроэнергии нас ожидает с 1 июля? Сегодня пришло СМС.
Какое изменение тарифа по электроэнергии нас ожидает с 1 июля? Кто знает?
Сегодня пришло СМС.
В рубрику «Сообщи свои новости» Житель Бердска:
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От редакции
Кто знает?
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