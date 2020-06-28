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Какое изменение тарифа по электроэнергии нас ожидает с 1 июля? Кто знает?

21:56 28.06.2020
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Сегодня пришло СМС.

В рубрику «Сообщи свои новости» Житель Бердска:
Кто знает, подскажите. Какое изменение тарифа по электроэнергии нас ожидает с 1 июля? Сегодня пришло СМС.
Какое изменение тарифа по электроэнергии нас ожидает с 1 июля? Кто знает?

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От редакции

Кто знает?

Гость, 28 июня 2020 22:10
Стандартное, плановое, Путинское подорожание. Мы же за стабильность во всём.

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