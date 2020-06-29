Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?

В начале января мы с вами уже пережили малый «строй» планет. По мнению астрологов, именно его мы должны «благодарить» за коронавирусную пандемию, которая с невероятной скоростью распространяется по миру и никак не хочет отступать.

До парада планеты, которое состоится в четвертый день июля текущего года, осталось меньше месяца

Не секрет, что 4 июля 2020 года всех жителей планеты Земля ждет важное астрономическое событие — полный парад планет. Уже сейчас во Всемирной паутине начала появляться информация о том, что данное космическое действо принесет каждому из нас много перемен, и важных, а возможно, и трагических событий.

До парада планеты, которое состоится в четвертый день июля текущего года, осталось меньше месяца. В обозначенный день Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в ряд. В некоторых кругах смело заявляют, что подобного мероприятия еще не было за всю историю человечества.

В связи с этим прогнозы на данное действо для жителей Земля не слишком радужные. Кто-то пророчит нам войну планетарного масштаба, а кто-то предупреждает о том, что в мире появится смертельный вирус, который истребит все живое.

Интересный факт: благодаря этому уникальному мероприятию ученым удалось в течение минимального отрезка времени детально исследовать дальние планеты Солнечной системы с помощью космических аппаратов. Поскольку планеты в определенный момент оказались в узком секторе, космическим аппаратам потребовались наименьшие затраты топлива и времени, чтобы облететь каждую из них.

Планеты построятся в ряд, какую опасность несет четвертый день июля

Для астрономов это восхитительное космическое событие, позволяющее наблюдать редчайшее явление. А вот астрологи, напротив, видят в этом лишь дурное предзнаменование и, конечно, заранее начали предупреждать нас об этом.

Напомним, что это не первый планетный парад не только для человеческой истории, но и для текущего 2020 года. В начале января мы с вами уже пережили малый «строй». По мнению астрологов, именно его мы должны «благодарить» за коронавирусную пандемию, которая с невероятной скоростью распространяется по миру и никак не хочет отступать. А вот 4 июля произойдет самое настоящее редкое явление — Полный парад планет.

Эксперты звездных пророчеств считают, что июльская космическая постановка может вызвать гораздо более серьезные последствия для всех жителей нашей планеты, чем тем, которые натворил январский парад.

Они не исключают, что может появиться еще один новый агрессивный вирус, который уж точно истребит каждое живое существо ныне обитающее на нашей планете. Либо может произойти серьезное противостояние между странами, которое перерастет в Третью мировую. Или активизируются вулканы. В общем, версий множество, а реальных убеждающих фактов, по традиции, нет.

Астрологи считают, что предстоящий парад планет не принесет ничего хорошего людям. Он может серьезно повлиять на жизнь и судьбы многих обитателей земли. Правда, научный мир их опасений и пророчеств не боится. Парадов планет за всю историю было огромное множество, но не один из них не смог спровоцировать реально глобальные угрозы.

Парад 4 июля опасен или нет, что говорят эксперты

Астрологи нередко связывают парады планет с различными крупными политическими или социальными событиями, которые накрывают планету в этот период. Спорить не будем, что иногда во время этих уникальных явлений происходят масштабные исторические перемены. Однако обвинять во всех бедах привычную жизнь Космоса также является неуместным.

Влияние парада планет не так велико, чтобы устроить Армагеддон или катастрофу планетарного масштаба, а тем более развязать новое мировое кровопролитие. Об этом постоянно говорят ученые. И это не просто пустые слова для успокоения — наука убеждает фактами.

Мнение современного научного мира довольно однозначное и простое — парады планет не могут хоть как-то отрицательно влиять на жизнь планеты Земля, на ее орбиту или магнитное поле, так как движение небесных тел давным давно устоялось и является нормой. Гравитационных отклонений не будет, поэтому такие моменты носят лишь зрелищный характер. На человека это космическое действо также влиять не может.

Из этого стоит сделать однозначный вывод: Парад планет — это очень красивое и мегазрелищное действо, которое иногда дарит нам Космос. Его стоит не опасаться, а наблюдать и изучать.