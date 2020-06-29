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Ремонт дорог или строительство газопровода? Куда потратить 50 млн рублей, решат 1 июля жители Бердска

15:30 29.06.2020, Алиса Ершова Фото: Алиса Ершова
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С 25 июня до 1 июля на избирательных участках по выбору конституции можно будет также проголосовать за распределение дополнительных средств бюджета.

Ремонт дорог или строительство газопровода? Куда потратить 50 млн рублей, решат 1 июля жители Бердска
Вице-мэр Бердска рассказал, как проходит народное голосование за распределение дополнительного бюджета

26 июня заместитель главы администрации Бердска, Владимир Захаров выступил с пресс-подходом о народном голосовании. Одновременно с голосованием за изменения в конституции РФ с 25 июня по 1 июля проходит голосование за распределение дополнительных средств бюджета Бердска.

— От 30 до 50 миллионов будет выделено на проект, который выберут бердчане, — заявил Владимир Захаров 26 июня на пресс-подходе.

Горожане могут отдать свой голос за один из шести проектов: ремонт дорог, ремонт и благоустройство спортивных площадок, благоустройство рощ и берегов, дополнительное освещение улиц и ремонт уже работающих фонарей, строительство газопровода высокого давления или ремонт поликлиник и стационаров.

Проголосовать за одно из направлений распределения средств дополнительного бюджета можно на всех участках с голосованием за изменения в конституции с 8:00 до 20:00. Завтра, 27 июня будет работать 15 открытых участков голосования, то есть располагающихся на свежем воздухе, в садах, парках и т.д. Адреса для голосования на завтрашний день будут известны позже.

— В 2018 году у нас уже был подобный опыт, — говорит Владимир Захаров. – Тогда депутаты предлагали много вариантов, каждый считал, что его понравится бердчанам больше всего, но по итогу был выбран проект реконструкции городского парка.

Сроки реализации проектов неизвестны, однако известно, что обустройство парка, выбранное в 2018 году, продолжается до сих пор.

Ремонт дорог или строительство газопровода? Куда потратить 50 млн рублей, решат 1 июля жители Бердска

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От редакции

На какой проект вы бы хотели потратить эти деньги?

Аноним, 29 июня 2020 09:47
Пятьдесят миллионов на проект? Некоторые жители Бердска дома себе за такую сумму строят. А тут на стотысячный город выделено. Печально это
Аноним, 29 июня 2020 10:30
Что то я не поняла, какая сумма все таки выделена? Вначале говорили 30 млн, потом 20млн, теперь30-50млн... Правда где? Люди голосуют и не знают какую сумму выделили городу? И вообще это голосование явно для галочки.
Аноним, 29 июня 2020 10:30
Зачем такие руководители в городе которые не знают что делать?
Аноним, 29 июня 2020 11:21
Путин приказал Газпрому подключать граждан бесплатно.
Аноним, 29 июня 2020 11:34
Газопровод, это первоочередной вопрос!
Аноним, 29 июня 2020 12:03
Не всем газопровод нужен. Для Вас может и первоочередной,а нам дороги нужны и медицина с образованием .
Ольга, 29 июня 2020 12:12
Для вас. А мне он вообще не нужен.
Аноним, 29 июня 2020 12:19
А для меня вот: дороги и места массового отдыха (парки и скверы)
Аноним, 29 июня 2020 12:41
" Аноним, 29 июня 2020 11:34Газопровод, это первоочередной вопрос!"

Нужно смотреть ширее! Почему комментаторы плюющие на газопровод а Бердске, не понимают элементарных вещей? В случае замены угольно-мусорного-печных отопления трубами на 100% газификации города Бердска , выбросы из частного сектора уменьшаться на 80% и загрязнение-отравление жителей Бердска также уменьшиться! Что непонятного? Тут скажут, что даже после газификации найдутся умственно отсталые, всё равно, назло травящих жителей Бердска сжиганием канцерогенного мусора в печах? Но почему на них после этого не написать письма с жалобами в компетентные органы? Если по человечески не понимают, пускай платят конские штрафы, за отравление канцерогенами соплеменников,вплоть до банкротства и выселения за долги!
Аноним, 29 июня 2020 12:55
НВР:
Конечно,газопровод и все вздохнут спокойно
Ольга, 29 июня 2020 13:47
Тов. Захаров,расскажи людям лучше "во все ли госпрограммы вошёл г. Бердск и если не вошёл
то кто виновник в Администрации ?" Москва даёт деньги и непростительно их не использовать,
особенно из-за разгильдяйства. Озвучьте имена и фамилии,народ должен знать "своих героев"
Аноним, 29 июня 2020 16:02
50000000 разделить на 100000 - лучше бы людям раздали по 500 рублей.
А так - все-равно попилят по отработанной схеме.

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