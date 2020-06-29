Ремонт дорог или строительство газопровода? Куда потратить 50 млн рублей, решат 1 июля жители Бердска

С 25 июня до 1 июля на избирательных участках по выбору конституции можно будет также проголосовать за распределение дополнительных средств бюджета.

Вице-мэр Бердска рассказал, как проходит народное голосование за распределение дополнительного бюджета

26 июня заместитель главы администрации Бердска, Владимир Захаров выступил с пресс-подходом о народном голосовании. Одновременно с голосованием за изменения в конституции РФ с 25 июня по 1 июля проходит голосование за распределение дополнительных средств бюджета Бердска.

— От 30 до 50 миллионов будет выделено на проект, который выберут бердчане, — заявил Владимир Захаров 26 июня на пресс-подходе.

Горожане могут отдать свой голос за один из шести проектов: ремонт дорог, ремонт и благоустройство спортивных площадок, благоустройство рощ и берегов, дополнительное освещение улиц и ремонт уже работающих фонарей, строительство газопровода высокого давления или ремонт поликлиник и стационаров.

Проголосовать за одно из направлений распределения средств дополнительного бюджета можно на всех участках с голосованием за изменения в конституции с 8:00 до 20:00. Завтра, 27 июня будет работать 15 открытых участков голосования, то есть располагающихся на свежем воздухе, в садах, парках и т.д. Адреса для голосования на завтрашний день будут известны позже.

— В 2018 году у нас уже был подобный опыт, — говорит Владимир Захаров. – Тогда депутаты предлагали много вариантов, каждый считал, что его понравится бердчанам больше всего, но по итогу был выбран проект реконструкции городского парка.

Сроки реализации проектов неизвестны, однако известно, что обустройство парка, выбранное в 2018 году, продолжается до сих пор.