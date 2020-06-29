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Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем

21:34 29.06.2020 Фото: pixabay
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С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство, — говорит Анна Кузнецова. — Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут.

Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем
Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей от Путина на детей от 16 до 18 лет требуют родители. Получат ли в июле 2020, рассказываем

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Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее Кузнецова сообщала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет, в связи с чем она обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводятся слова Кузнецовой.

Она отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается, а некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.
ТАСС пока не располагает комментарием Минтруда в ответ на отправленный запрос.

Выплаты для семей с детьми
Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

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От редакции

То есть в 16 лет надо идти работать?

Аноним, 27 июня 2020 12:22
НВР:
Полный абсурд,детям надо продолжать учебу
Аноним, 28 июня 2020 08:50
Для чего? Чтобы потом сидеть дома или на кассе в супермаркете?
Виталий, 27 июня 2020 12:28
Во, уже требовать стали. Так устроен человек - сколько не давай, всё мало будет. В СССР таких льгот не было, как сегодня в России. И подрабатывали, чтоб с родителей не тянуть. Знаю, что и сейчас адекватная молодёжь подрабатывает. Кроме лоботрясов конечно.
Аноним, 27 июня 2020 13:24
Если мы в 80годы и подробатывали,и получали хорошо с зарпл.180р.мы получали 50р.и могли купить себе форму и туфли.а теперь,что? Что-ответьте,если такой умный
Анна, 27 июня 2020 13:29
Сейчас взрослые без работы увеличилась безработица. А, что за детей 17 лет школьников говорить такое только в России. Путин молодец
Аноним, 28 июня 2020 08:53
При СССР вы почему получали постоянно маленькую зарплату? Потому что наперед была оплачена бесплатная медицина, образование и т.д . Сейчас нет
Лидия, 29 июня 2020 04:44
У нас в Мурманске для взрослых работы не хватает, а сейчас почти все закрыто. Не надо никогда делить детей. Всем детям или никому.
И не следует сравнивать СССР и Россию.
Гость, 27 июня 2020 13:23
НВР:
Странная позиция - родителям государство дает помощь, в связи с тем, что они не могут работать из-за коронавируса, а дети должны работать. Им в школу нельзя ходить, какая может быть работа.
Аноним, 27 июня 2020 13:31
НВР:
Дети еще наработаются-пусть выучаться хорошо,чтоб могли получить достойную работу.А то будут ныть,что мамка с папкой работать заставляли-и выучиться небыло времени
Аноним, 28 июня 2020 13:20
Как можно идти работать, если пандемия? Элементарно медкомиссию страшно пройти,кругом одни больные! Да и устраивают детей только на один месяц.
Видать с 16 до 18 лет дети есть не хотят. Учиться надо, а не работать! Наше государство не нае...шь
Аноним, 28 июня 2020 17:25
НВР:
Получается что детям в 16 лет надо идти работать?????? Браво Президенту!!!!!!у меня слов нет на это.....обидно за наших детей которые являются гражданами России...
Аноним, 28 июня 2020 22:34
НВР:
Ну да! У нас с 16 уже работать можно, а после 65 лет ещё нужно, т.к. пенсии не хватает.
Ирина, 28 июня 2020 23:26
Какая может быть работа в 16 лет, мы только школу закончили, надо дальше учиться. А государство не хочет, чтобы были слишком образованные люди в стране, а то начнут понимать, что в стране всё хреново))) Вот и начинают придумывать дистанционное обучение и работу в 16 лет.
Олеся, 29 июня 2020 07:34
правительству просто нужны ваши налоги, а пока вы учитесь, вы никак казну не пополняете. вот вас и гонят на работу
Аноним, 29 июня 2020 02:18
НВР:
Вообще издеваются над нами и нашими детьми,куда моя дочь пойдет работать в 16 лет, на стройку подсобником?,во первых живём в захолустье, во вторых карантин,я просидела два месяца без работы,взрослым работы не найти. Обидно до слез, что наши дети оказались не нужны государству, вот вам и конституция, вот вам и гарантии....
Таня, 29 июня 2020 04:49
НВР:
Прокомментирую фразу: "С 16 лет можно трудоустроиться"
На работу устроиться официально в 16,17 лет да, можно. Но есть одно НО.
Работать можно не во время учёбы. Но большинство, да почти все дети в этом возрасте обучаются в школах, техникумах, следовательно их на работу никто не возьмёт
Да и везде берут только с 18 лет, раньше-редкость. Сейчас взрослым людям, даже с образованием сложно найти работу, нежели детям до 18,которые обучаются.
Да и по закону до 18 лет считаются детьми. Что за несправедливость?
Наталия, 29 июня 2020 18:46
У меня сын родился 8 мая 2004 года,ему не положена выплата,он должен идти работать,а вот ребенок,который родился 11 мая 2004 года,получает выплату и работать идти ему не надо.Просто БРЕД!!!
Татьяна, 29 июня 2020 19:16
Пусть подростки 16-17 лет не забудут такого отношения власти к ним, когда получат право голосовать на выборах а родители пусть им напомнят об этом.
Аноним, 29 июня 2020 21:56
НВР:
Ну что же... Раз детьми нас не считают, Дайте право голосовать.
Аноним, 29 июня 2020 21:58
Скажите, о каком равенстве и справедливости учит нас наше государство? 16 лет исполнилось 10 мая 2020ого - ты уже не получаешь помощь, иди работай. Разделение сделали не по годам, а по месяцам и по дням. Мы то справимся и без этих 10000. Не жили багато... как говорится. Просто наше правительство, наш минтруд, наш президент показали себя. Молодцы.
Такая несправедливость, дети ещё учатся в школе в основном.... Одним два раза по 10000,другим нечего..., 29 июня 2020 22:24
Такая несправедливость, дети ещё учатся в школе в основном.... Одним два раза по 10000,другим нечего...
Аноним, 29 июня 2020 22:34
НВР:
В 16 лет не надо,а нужно идти работать!
Наталья, 29 июня 2020 22:42
Почему идет такое разделение детей? Значит до 16 лет это ребенок а с 16 до 18 нет? Как он сможет устроиться на работу если для взрослых рабочих мест нет!!! Я мать одиночка ребенку 16 лет и мне отказали в выплате значит получается у кого полная семья муж жена и ребенок им положено а матери одиночке нет живем на одну мою зарплату где справедливость
Аноним, 29 июня 2020 22:49
НВР:
Детям надо учиться, а не искать работу. Взрослые люди в связи с пондемией не могут найти работу, а дети тем более.
Аноним, 29 июня 2020 23:05
Хорошо раз не может государство выделить пособие до 18 лет , тогда дети кому 16 лет 2004 года всем , а не выборочно почему нельзя выделить пособие? Чем остальные 16 летние дети хуже апрельских и майских?

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