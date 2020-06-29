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С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме

15:22 29.06.2020 Фото: предоставлены родными Ирины Антюхиной
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Она стала первой жертвой коронавируса в Искитиме. Ирине Александровне 1 июля исполнилось бы 39 лет.

С погибшей от COVID 19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме
Антюхина Ирина Александровна (01.07.1981 — 25.06.2020) погибла от коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
С погибшей от COVID 19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме

С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в ИскитимеПокончил с собой глава крупной строительной компании «Пионер» Андрей Грудин в МосквеЕщё 302 новостей

Первой жертвой коронавируса в Искитиме стала медсестра ЦГБ. Об этом мы писали накануне. Сегодня, 28 июня, в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратились родные погибшей Ирины Антюхиной. Близкие разрешили озвучить имя и диагноз. Ирине Александровне было всего лишь 38 лет.
Она не дожила до своего 39-летия, 1 июля, всего лишь неделю.
27 июня родные и коллеги простились с Ириной Антюхиной.

Она работала медсестрой и в пандемию брала мазки у зараженных коронавирусом. После того, как она сама заболела, то долго лежала в реанимации. К сожалению, ее не спасли. Усугубило течение болезни и имевшееся заболевание.

17-летняя дочь Ирины осталась без самого близкого человека. Родная сестра Ирины Александровны будет оформлять опеку над девочкой.

В ближайшее время мы расскажем историю безвременно ушедшей Антюхиной Ирины Александровны. Которая была на передовой борьбы со страшной инфекцией, захватившей весь мир.
Редакция выражает соболезнования родным Ирины Александровны Антюхиной.

С погибшей от COVID 19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме
Антюхина Ирина Александровна (01.07.1981 — 25.06.2020) погибла от коронавируса
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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 28 июня 2020 19:49
Ну как так то.Имея сопутствующие заболевания зачем назначили в бригаду.Вина только руководства больницы
Аноним, 28 июня 2020 22:46
Никаких там сопутствующих заболеваний не было, тупо не лечили от слова совсем и никак, тест и то взяли поздно. Зайдите на сайт НГС, там вся история из уст родственников... Просто в шоке от всего происходящего!
Аноним, 28 июня 2020 21:16
Соболезнуем семье умершей. Обстоятельства заражения ковид 19 должны быть расследованы, если факт заболевания подтвержден. Прошла ли медсестра обучение по специальной программе по ковид 19, добровольно ли согласилась на эту работу, учитывая факт заболевания, (имела тяжёлое заболевание с высоким риском смертности от коронавируса ковид 19) , как проводила забор мазков? Были ли на нейспециальные защитные костюмы, респиратор соответствующего класса защиты с маской и перчатки, средства экстренной профилактики от ковид 19 во время работы с пациентами?
аноним, 28 июня 2020 21:59
А как насчёт выплат,она же на работе заразилась и умерла!
Святослав, 28 июня 2020 22:08
Человечество парниковые газы не по прихоти выделяет, а как следствие своей хоз.деятельности. Не выделять их можно только ценой жизни тех людей, ради которых существует эта хоз.деятельность. Ну либо игнорить экоистеричек, требующих вернуться в пещеры, и дать технологиям развиться до такого состояния, чтобы даже в самом отсталом регионе деятельность велась экологично. И нет, технологии сейчас не готовы, может лет через 50 будут. И что самое характерное, эти же экоистерички не позволяют строить АЭС, хотя более экологичных источников энергии у человечества сейчас нет.
Аноним, 29 июня 2020 09:09
Остап, тебя не туда понесло!
Аноним, 29 июня 2020 00:58
Все просто. В медицине Искитима бердска и тому подобных деревень нет оборудования на котором можно быстро распознать пневмонию. В платных есть

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