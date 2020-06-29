С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме

Первой жертвой коронавируса в Искитиме стала медсестра ЦГБ. Об этом мы писали накануне. Сегодня, 28 июня, в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратились родные погибшей Ирины Антюхиной. Близкие разрешили озвучить имя и диагноз. Ирине Александровне было всего лишь 38 лет.
Она не дожила до своего 39-летия, 1 июля, всего лишь неделю.
27 июня родные и коллеги простились с Ириной Антюхиной.
17-летняя дочь Ирины осталась без самого близкого человека. Родная сестра Ирины Александровны будет оформлять опеку над девочкой.
В ближайшее время мы расскажем историю безвременно ушедшей Антюхиной Ирины Александровны. Которая была на передовой борьбы со страшной инфекцией, захватившей весь мир.
Редакция выражает соболезнования родным Ирины Александровны Антюхиной.