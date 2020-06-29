Воспитательный момент: Поливает детскую площадку из шланга водой с отдыхающими на ней соседями на видео старшая по дому №5 Микрорайона Бердска

Жильцы пятого дома ежегодно устраивают праздники на площадке для детей. В качестве аниматора старшая по дому

Три недели назад — 8 июня между домом №3 и домом №5 в Микрорайоне Бердска разгорелся скандал.

Причиной тому стала детская площадка.

Напомним, что ситуация такова: рядом с домом №5 по ул. Микрорайон есть детская площадка, а поблизости с домом №3 её нет, поэтому матери третьего дома приводят своих детей на этот яркий детский игровой комплекс. Проживающие в доме №5 во главе со старшей по дому Оксаной Минаковой возмущены данным фактом, так как в строительство и возведение площадки были вложены не только их деньги, но и силы жильцов. Большую часть работ, связанных с покраской, установкой оборудования выполняли сами жильцы пятого дома.

— Когда другие люди приходят на наш участок, на всё «готовенькое», то они ничего не ценят и есть возможность, что они всё, что мы так упорно поэтапно возводили и строили на площадке сломают, а направлять приходится нам, — считают жильцы дома №5 по ул. Микрорайон.

Кроме того, ранее мы писали о том, как старшая пятого дома, будучи воспитателем, поливает участок на котором находится площадка водой с целью недопущения туда детей и их родителей. Об этом нам рассказали жильцы дома №3.



Мнение женщины из третьего дома

— Я не считаю произошедшую ситуацию нормальной. Никто из других известных мне детских площадок никого не выгоняет. Помимо всего прочего, у пятого дома камеры, выходящие на их стоянку машин и на детскую площадку. Как только старшая по дому видит кого-либо на экране, она вылетает пулей из дома и начинает кричать, орать, выгонять, я даже не знаю, что там ещё. Это же надо сидеть целый день и пялиться на экран с камер. Наш дом очень ждёт, когда мы уже сами сделаем себе детскую площадку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это у нас запланировано на следующий год. И если мы будем огораживать площадку, то не таким забором, каким оградил свою площадку пятый дом. Будем разговаривать с теми, кто на нашей территории распивает спиртные напитки и щелкает семечки. Скажем, что желательно этого не делать. За счет средств капитального ремонта скоро выполним ремонт кровли. Провели голосование. Договорились и нашли подрядчика. Осталось съездить к региональному оператору. Делаем всё тихо и не афишируем это в округе, — высказалась Лариса из третьего дома (имя изменено).

Как оказалось, взрослые не могут договориться о детской площадке между собой и по сей день.



Оксана Минакова

Председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон, Оксана Минакова, прокомментировала ситуацию таким образом:

— От нашего дома не поступало предложений строить детскую площадку для всего Микрорайона. Я люблю детей. И я не против детей, а против невоспитанных родителей, которые матерятся и отвечают на мои замечания грубо. Был случай, когда на площадку приходила полная женщина с ребенком, села вместе с ним на машинку и извините, чуть не раздавила, а это всё стоит денег. Из всего Микрорайона здесь собираются люди. Было даже такое событие, когда вызывали полицию, потому что шум и гул от собравшихся людей стоял невозможный. В нашем доме, ведь, живут и пожилые люди, которым необходим покой. Они возмущаются. Нам тоже обидно, чтобы приходили все подряд желающие и всё возведенное нами ломали. У меня нет внуков. Площадку строили постепенно. Она была полностью усовершенствована в 2012 году. Камеры у нас установлены на фасаде дома давно. На днях поставили новые с хорошим изображением, они выходят на машины и на площадку. Установлены были для безопасности наших детей. Да, третьему дому удалось попасть в программу «Формирование комфортной городской среды», но мы же тоже подавали заявление. Мы, ведь, не молчим. Но при всё при этом, мы не ждем подачек от государства, а делаем всё сами. Все документы у меня, площадка полностью пригодна в соответствии со всеми параметрами техники безопасности.

Поливаю я площадку не просто так. Спросите об этом в любом детском саду. Песок и газон обязательно нужно периодически поливать. Был случай, когда я попросила пришедших оттуда уйти. Вода из шланга немного попала на ребенка, но я извинилась, так как сделала это нечаянно. В ответ получила лишь нецензурную брань от матери. Я просила их уйти, так как провожу работы, но они отказались.

Пригласила людей из третьего дома во время празднования Дня России и выходных дней, помочь нам с детской площадкой, тогда пусть приходят и играют на ней сколько угодно. Им нужно лишь покрасить детский грибок и обновить улитку. Вы думаете они пришли? Мы предоставляем кисточки, краску, нужно просто залезть и покрасить, но даже этого они не хотят делать.

Спросила у них ещё раз, дали ответ, что работают. Я же им сказала, что хотя бы трудом помогите нам. Ответили, что придет мужчина 29 июня. Я их жду, — пояснила Оксана Юрьевна 25 июня.

Комментарий ООО УК «Прогресс» в распоряжении которой находится пятый дом

— В соответствии со ст. 36 ЖК РФ земельный участок относится к общему имуществу многоквартирного дома. Детская площадка находится перед 1,2 подъездами на земле МКД 5 -го Микрорайона. Имеют ли право выгонять жильцы или нет- вопрос двойственный. Для меня это ситуация очень непонятна. Они имеют право, так как это их собственность. С точки зрения морали, я считаю, что ситуация глупая. При этом земля не муниципальная. Это земля придомовая, — пояснили в управляющей компании дома №5 по ул. Микрорайон.

Также управляющая компания предоставила нам кадастровый номер объекта.

Кадастровый номер земельного участка, на котором находится детская площадка дома №5 по ул. Микрорайон в Бердске

Время покажет, кто прав- а кто виноват в случившемся конфликте, а пока смотрите видео.

Автор видео жительница дома №3 Микрорайона Бердска

