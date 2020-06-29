"Получить статус «элита» и стать богатыми своими силами мечтает треть россиян"

Вдвое чаще в этом уверены молодые люди: считают, что смогут стать богатыми, 74% 18-24-летних россиян, а что попадут в элиту общества — 63%.

Армия — одна из сфер, где успех и продвижение наиболее связаны с личными качествами и талантами, полагают россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о возможностях реализации в различных сферах и достижении успеха среди молодежи, приуроченного ко Дню молодежи.

Россияне считают, что в нашей стране человек может преуспеть за счет только собственных сил в первую очередь в сфере спорта — данного мнения придерживаются 86% опрошенных. По сравнению с февралем 2019 г. эта доля сократилась на 3 п.п. Среди молодежи 18-24 лет об этом говорит абсолютное большинство — 97%.

По мнению наших соотечественников, также высоки шансы самореализоваться, рассчитывая только на собственные силы, на военной службе (84%). Среди молодежи так считают 96%.

Большинство полагает, что в собственных руках человека достижение высокого положения в сфере науки и образования (82%, +3 п.п. с февраля 2019 г.), в общественных организациях (77%), в предпринимательстве (71%). Также более половины наших соотечественников считают, что реально добиться успеха своими силами в культуре и шоу-бизнесе (66%), при РПЦ (63%), в сфере государственного и муниципального управления (50%). Политическая сфера наиболее сложна для достижения успеха только собственными силами: ее назвали всего 47% россиян. Молодежь 18-24 лет сохраняет больший оптимизм: среди них 55% считают, что это все же возможно.

Говоря о направлениях, в которых планируют и могли бы преуспеть наши соотечественники собственными силами, наиболее реально получение хорошего образования — 79%. Молодые люди 18-24 и 25-34 лет более уверены в этом: 90% и 93% соответственно.

Также россияне считают, что они могут собственными силами продвинуться по карьерной лестнице (66%). В этой сфере самое младшее поколение (18-24 года) демонстрирует наивысший уровень оптимизма: 95% считают, что смогут занять хорошую должность. Россияне полагают реальным также устроиться на престижную работу (57%) или открыть собственный бизнес (47%).

Только треть наших соотечественников, имеющих желание преуспеть в обогащении и получении статуса «элита», думают, что могут собственными силами стать богатыми (33%) и попасть в элиту общества (30%). Вдвое чаще в этом уверены молодые люди: считают, что смогут стать богатыми, 74% 18-24-летних россиян, а что попадут в элиту общества — 63%.

В топ-3 причин, по которым россияне не могут достичь успеха и более высокого положения в обществе, входят: материальная обеспеченность и деньги (36%), отсутствие связей и знакомств (16%), недостаток амбициозности, целеустремленности или трудолюбия (14%). Также 13% считают, что для достижения успеха нужно переехать в другой город или другую страну, а 11% — что им не хватает образования. На протяжении последних трех лет исследования список этих причин, мешающих достичь более высокого уровня жизни, не меняется.