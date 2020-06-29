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Торговля людьми: Пять младенцев нашли с няней-китаянкой в квартире Москвы

10:15 29.06.2020 Фото: Flickr
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По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Торговля людьми: Пять младенцев нашли с няней китаянкой в квартире Москвы
Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями

Медиков в московскую квартиру, где были обнаружены пятеро младенцев, направила медсестра, врачи заподозрили противоправные действия в отношении детей и сообщили в компетентные органы, заявила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины, сообщили ранее в СК. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорила РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

«В медицинской документации зафиксировано, что из роддома ребёнка забрала сама родильница, то есть женщина, которая родила ребёнка. При этом она указала, что вызов врача из поликлиники сделает самостоятельно. Тем не менее, медицинская сестра, узнав, что женщина является суррогатной матерью, при выписке запросила адрес будущего места нахождения ребенка и контактный телефон ответственного за ребенка лица. Также медицинская сестра сама вызвала по этому адресу врача из детской поликлиники. У патронажной бригады, которая приняла вызов, возникли подозрения в совершении противоправных действий в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация была незамедлительно передана компетентным органам, а также представителям комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки и попечительства.

«Сведения о правовых отношениях, определяющих суррогатное материнство или о родственных отношениях взрослых и детей, департамент здравоохранения и медицинские организации не имеют права раскрывать в интересах ребенка и защиты его права на семью. Медицинская помощь новорожденным была оказана и оказывается в настоящее время в полном объёме и надлежащим образом. Дети в настоящее время находятся под медицинским наблюдением», — дополняется в сообщении.

Ранее детский омбудсмен Москвы заявила РИА Новости, что инициирует проверку в роддомах после истории с пятью младенцами, найденными в квартире.

Источник: ТАСС

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