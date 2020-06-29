«100 килограммов за год — это много»: Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога

Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. «Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много», — заявила Кононенко.

Резкие изменения в весе могут быть вредными для организма

Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с «Пятым каналом» состояние похудевшего на сто килограммов продюсера Максима Фадеева.

Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. «Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много», — заявила Кононенко.

Она предупредила, что из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни.

«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находиться в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше», — добавила диетолог.

Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.