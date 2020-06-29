29.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

«100 килограммов за год — это много»: Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога

11:00 29.06.2020 Фото: Википедия
2

Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. «Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много», — заявила Кононенко.

100 килограммов за год это много: Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога
Резкие изменения в весе могут быть вредными для организма

Врач-диетолог Инна Кононенко оценила в беседе с «Пятым каналом» состояние похудевшего на сто килограммов продюсера Максима Фадеева.
Как отметила эксперт, такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма. «Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много», — заявила Кононенко.

Она предупредила, что из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни.

«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находиться в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше», — добавила диетолог.

Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Насколько похудеть удавалось вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
12:15 29-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
12:15 29-06-2020
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
12:12 29-06-2020
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
12:00 29-06-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
11:45 29-06-2020
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:30 29-06-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
11:28 29-06-2020
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
11:20 29-06-2020
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
11:15 29-06-2020
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
"100 килограммов за год - это много": Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога
11:00 29-06-2020