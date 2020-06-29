29.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

10:45 29.06.2020 Фото: Российская газета
0

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

Адвокат Ефремова рассказал о космической компенсации семье Захарова
Ефремов спрашивает о семье Захарова и хочет оплатить похороны и возместить другие расходы

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить «космическую сумму» в качестве компенсации, заявил «360» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

По словам Пашаева, семья Захарова намерена получить компенсацию через суд. При этом потерпевшие требуют «невероятную сумму» — 100-150 миллионов рублей, отметил собеседник телеканала.

«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — цитирует его «360».

Как считает адвокат, в судебной практике «такие деньги вообще не крутятся». Он заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. В случае с Ефремовым эта сумма может вырасти до 800 тысяч из-за общественного резонанса вокруг ДТП.

Пашаев также выразил уверенность, что суд увеличит количество потерпевших в деле его подопечного.

Он рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова и хочет оплатить похороны и возместить другие расходы. Но, по мнению Пашаева, попытки упростить жизнь близким погибшего не имеют смысла, так как «там такое шоу устроили» и сделали смерть «источником дохода».

«Все хотят быть потерпевшими. Я не могу ему все это объяснять, он с ума сойдет, если скажу, что творят родственники его», — приводит слова юриста телеканал.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, они не приняли извинения, а от предложенных Ефремовым денег «полностью отказались».

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все хотят быть потерпевшими?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
12:15 29-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
12:15 29-06-2020
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
12:12 29-06-2020
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
12:00 29-06-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
11:45 29-06-2020
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:30 29-06-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
11:28 29-06-2020
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
11:20 29-06-2020
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
11:15 29-06-2020
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
"100 килограммов за год - это много": Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога
11:00 29-06-2020