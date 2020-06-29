Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

Ефремов спрашивает о семье Захарова и хочет оплатить похороны и возместить другие расходы

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить «космическую сумму» в качестве компенсации, заявил «360» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.

По словам Пашаева, семья Захарова намерена получить компенсацию через суд. При этом потерпевшие требуют «невероятную сумму» — 100-150 миллионов рублей, отметил собеседник телеканала.

«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — цитирует его «360».

Как считает адвокат, в судебной практике «такие деньги вообще не крутятся». Он заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. В случае с Ефремовым эта сумма может вырасти до 800 тысяч из-за общественного резонанса вокруг ДТП.

Пашаев также выразил уверенность, что суд увеличит количество потерпевших в деле его подопечного.

Он рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова и хочет оплатить похороны и возместить другие расходы. Но, по мнению Пашаева, попытки упростить жизнь близким погибшего не имеют смысла, так как «там такое шоу устроили» и сделали смерть «источником дохода».

«Все хотят быть потерпевшими. Я не могу ему все это объяснять, он с ума сойдет, если скажу, что творят родственники его», — приводит слова юриста телеканал.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. По словам адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, они не приняли извинения, а от предложенных Ефремовым денег «полностью отказались».