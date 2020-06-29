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Трактор наехал на машину полиции приехавшей по сообщению о сливе отходов в Норильске

10:57 29.06.2020 Фото: Телеграм канал «Стрелка»
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Это оформили как обычное дорожно-транспортное происшествие. Никакого умысла со стороны водителя трактора не было, — уточнили в полиции края.

Трактор наехал на машину полиции приехавшей по сообщению о сливе отходов в Норильске
Трактор наехал на серебристый седан

Экологи и журналисты зафиксировали сбросы содержимого хвостохранилища Талнахского обогатительного комбината, принадлежащего «Норникелю». На месте происшествия приехали сотрудники мэрии, прокуратуры, Следственного комитета, Росприроднадзора.

Позже в сети появились фото, на которых видно, как трактор наехал на серебристый седан. Именно на нем сотрудники полиции и прокуратуры приехали на сообщение о сливе. Как сообщает РБК, обошлось без пострадавших.

— Водитель трактора, не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на автомобиль. Это оформили как обычное дорожно-транспортное происшествие. Никакого умысла со стороны водителя трактора не было, — уточнили в полиции края.

Уже поздно вечером воскресенья, 28 июня, в МЧС по Красноярскому краю уточнили данные по сливу. И назвали расположение загрязнения безопасным для жителей микрорайона Талнах, который входит в Норильск.

«Талнахская обогатительная фабрика» находится в 9 км от района Талнах. В тундре оказалась неустановленная жидкость с химическим запахом. Есть угроза попадания ее в реку Хараелах. Водозаборы на ней отсутствуют, говорят в ведомстве.

«По итогам работы представителей профильных ведомств, установлено, что пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики ОАО «Норильский никель» располагается на безопасном расстоянии от мкр. Талнах города Норильска (около 7,5 км) и около 500 м от реки Хараелах (впадает в реку Норилку), размеры 1,7 км на 7 км, площадь поверхности воды около 7 кв км, глубина до 20 метров», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура Норильска и Росприроднадзора начали проверку по данному факту.

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