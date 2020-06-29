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Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня

11:15 29.06.2020 Фото: Минобороны
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Проголосовать удаленно могут только жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области.

Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
Всего было выдано 956 тыс. электронных бюллетеней

Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%. Такие данные привел Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием.

Всего было выдано 956 тыс. электронных бюллетеней, общее число зарегистрировавшихся избирателей — 1,19 млн человек.

Дистанционное голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Накануне явка составила 75%.

Проголосовать удаленно могут только жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее сообщила, что с утра 28 июня происходят DDoS-атаки, предположительно из Великобритании и Сингапура, на портал с информацией о голосовании по поправкам к Основному закону.

Источник: РБК

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